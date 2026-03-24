Hà Nội truy tìm đối tượng dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông tin, đơn vị đang tiến hành xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày 15/12/2021 tại số 339 Giảng Võ, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, một nam thanh niên đã sử dụng Giấy Chứng minh nhân dân giả, tuy nhiên được gắn ảnh thật của chính đối tượng, nhằm tạo lòng tin để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người dân.

Hiện tại, danh tính và lai lịch cụ thể của đối tượng vẫn chưa được xác định. Cơ quan Công an nhận định đây là thủ đoạn tinh vi, có thể gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tài sản của người dân nếu không kịp thời ngăn chặn.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo truy tìm đối tượng liên quan đến vụ việc trên.

Cơ quan chức năng đề nghị, bất kỳ ai biết thông tin về đối tượng nghi vấn cần nhanh chóng thông báo tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, số điện thoại 0986862992 hoặc cơ quan Công an gần nhất.

Việc phối hợp kịp thời của người dân sẽ góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng sớm làm rõ vụ việc và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.