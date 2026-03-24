  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hà Nội truy tìm đối tượng dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Ba, 09:31, 24/03/2026
VOV.VN - Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang khẩn trương xác minh, truy tìm một nam thanh niên có hành vi sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn quận Đống Đa. Đối tượng sử dụng CMND giả gắn ảnh thật để thực hiện hành vi lừa đảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông tin, đơn vị đang tiến hành xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày 15/12/2021 tại số 339 Giảng Võ, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, một nam thanh niên đã sử dụng Giấy Chứng minh nhân dân giả, tuy nhiên được gắn ảnh thật của chính đối tượng, nhằm tạo lòng tin để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người dân.

Ảnh đối tượng

Hiện tại, danh tính và lai lịch cụ thể của đối tượng vẫn chưa được xác định. Cơ quan Công an nhận định đây là thủ đoạn tinh vi, có thể gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tài sản của người dân nếu không kịp thời ngăn chặn.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo truy tìm đối tượng liên quan đến vụ việc trên.

Cơ quan chức năng đề nghị, bất kỳ ai biết thông tin về đối tượng nghi vấn cần nhanh chóng thông báo tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, số điện thoại 0986862992 hoặc cơ quan Công an gần nhất.

Việc phối hợp kịp thời của người dân sẽ góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng sớm làm rõ vụ việc và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tìm bị hại trong vụ lừa đảo mở thẻ tín dụng

VOV.VN - Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trong năm 2025, đồng thời đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Tùng Lâm (SN 2002; trú tại TDP Dương Đình Huệ, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: Hà Nội dùng giấy tờ giả lừa đảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản CMND giả
Truy tìm đối tượng Đặng Thành Trung lừa đảo chiếm đoạt 2 xe ô tô
Truy tìm đối tượng Đặng Thành Trung lừa đảo chiếm đoạt 2 xe ô tô

VOV.VN - Ngày 20/3, Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy tìm đối tượng Đặng Thành Trung có liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 2 xe ô tô xảy ra tại Hải Phòng, theo đó, đề nghị người dân cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Truy tìm đối tượng Đặng Thành Trung lừa đảo chiếm đoạt 2 xe ô tô

Truy tìm đối tượng Đặng Thành Trung lừa đảo chiếm đoạt 2 xe ô tô

VOV.VN - Ngày 20/3, Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy tìm đối tượng Đặng Thành Trung có liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 2 xe ô tô xảy ra tại Hải Phòng, theo đó, đề nghị người dân cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Triệt phá đường dây “bẫy” tiền số FTXF: lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Triệt phá đường dây “bẫy” tiền số FTXF: lừa đảo hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 17/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư tiền mã hóa FTXF, với số tiền huy động lên tới hàng chục tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can và đang mở rộng vụ án.

Triệt phá đường dây “bẫy” tiền số FTXF: lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây “bẫy” tiền số FTXF: lừa đảo hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 17/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư tiền mã hóa FTXF, với số tiền huy động lên tới hàng chục tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can và đang mở rộng vụ án.

