Thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền tỷ

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an TP.HCM vừa triệt phá một băng nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố.

Vụ việc được phát hiện từ tin báo của bị hại về một chiếc ô tô cho thuê bị chiếm đoạt tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng). Ngay sau khi tiếp nhận, Công an TP.HCM đã khẩn trương xác minh, truy xét, làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.

Nguyễn Phước Đức (trái) và Lý Gia Thịnh.

Kết quả điều tra xác định, đối tượng cầm đầu là Lý Gia Thịnh (SN 1999, trú tại TP Cần Thơ). Từ cuối năm 2025, Thịnh nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách lợi dụng dịch vụ cho thuê xe tự lái. Đối tượng liên hệ qua mạng xã hội, đặc biệt là Telegram, đặt làm giả hàng loạt giấy tờ như căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe… với mức độ tinh vi cao nhằm tạo lòng tin.

Sau khi có “bộ hồ sơ” giả, Thịnh tiếp cận các cơ sở cho thuê xe, thuê xe trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng mang đi cầm cố, chiếm đoạt tiền. Từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026, đối tượng đã thực hiện 6 vụ, chiếm đoạt mỗi vụ từ 160 triệu đến hơn 350 triệu đồng, tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Để mở rộng hoạt động, Thịnh lôi kéo Nguyễn Phước Đức (SN 2002, trú tại TP Cần Thơ) tham gia, trực tiếp đi thuê xe bằng giấy tờ giả rồi mang đi cầm cố.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự đã xác định các bị hại, truy tìm các điểm cầm cố, thu hồi toàn bộ 7 ô tô là tang vật vụ án, làm rõ vai trò từng đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Gia Thịnh và Nguyễn Phước Đức về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng, truy xét đối tượng làm giả giấy tờ và các cá nhân liên quan.

Công an khuyến cáo, các cơ sở cho thuê tài sản cần kiểm tra kỹ giấy tờ gốc, đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn, không chỉ dựa vào bản scan hoặc giấy tờ điện tử; đồng thời thận trọng với các giao dịch giá trị lớn, có dấu hiệu bất thường. Người dân cần nâng cao cảnh giác, kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để phòng ngừa loại tội phạm này.