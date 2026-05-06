中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ăn chặn tiền cứu trợ thiên tai, nguyên cán bộ xã Hải Anh (Ninh Bình) bị khởi tố

Thứ Tư, 22:25, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lợi dụng việc hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai, một cựu cán bộ xã Hải Anh (Ninh Bình) đã có hành vi gian dối, chiếm đoạt 60 triệu đồng tiền cứu trợ và bị cơ quan công an khởi tố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lợi (SN 1984, trú thôn 1 Hải Đường, xã Hải Anh) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 28/9/2025, tại thôn 1 Hải Đường, xã Hải Anh xảy ra lốc xoáy gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Sau thiên tai, nhiều tổ chức, cá nhân đã kịp thời hỗ trợ, ủng hộ các hộ dân bị ảnh hưởng.

An chan tien cuu tro thien tai, nguyen can bo xa hai anh ninh binh bi khoi to hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Lợi tại cơ quan công an

Mặc dù không được phân công nhiệm vụ và không thuộc chức trách được giao, nhưng Nguyễn Văn Lợi - thời điểm đó đang là công chức, Phó Trưởng Ban văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân xã Hải Anh đã biết được thông tin, mức hỗ trợ cụ thể đối với các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, Lợi đã nảy sinh ý định chiếm đoạt một phần số tiền hỗ trợ trên.

Bằng thủ đoạn gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật, Lợi đã chiếm đoạt tiền từ thiện của nhiều hộ dân trên địa bàn, với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Hành vi này gây bức xúc trong Nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín chính quyền cơ sở, làm suy giảm niềm tin đối với hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: Ninh Bình xã Hải Anh khởi tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền từ thiện
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ngăn chặn kịp thời vụ giả mạo công an lừa người dân chuyển tiền
Ngăn chặn kịp thời vụ giả mạo công an lừa người dân chuyển tiền

VOV.VN - Ngày 19/3, Công an tỉn Phú Thọ thông tin, Công an xã Hùng Việt vừa phối hợp với Quỹ Tín dụng Phú Lạc ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng, kịp thời giúp người dân tránh bị chiếm đoạt 40 triệu đồng.

Ngăn chặn kịp thời vụ giả mạo công an lừa người dân chuyển tiền

Ngăn chặn kịp thời vụ giả mạo công an lừa người dân chuyển tiền

VOV.VN - Ngày 19/3, Công an tỉn Phú Thọ thông tin, Công an xã Hùng Việt vừa phối hợp với Quỹ Tín dụng Phú Lạc ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng, kịp thời giúp người dân tránh bị chiếm đoạt 40 triệu đồng.

Công an xác minh vụ một nam thanh niên chặn xe đòi tiền
Công an xác minh vụ một nam thanh niên chặn xe đòi tiền

VOV.VN - Tiếp nhận thông tin qua mạng xã hội với tiêu đề nam thanh niên chặn xe đòi tiền ở quốc lộ 7A, lực lượng chức năng lập tức vào cuộc xác minh.

Công an xác minh vụ một nam thanh niên chặn xe đòi tiền

Công an xác minh vụ một nam thanh niên chặn xe đòi tiền

VOV.VN - Tiếp nhận thông tin qua mạng xã hội với tiêu đề nam thanh niên chặn xe đòi tiền ở quốc lộ 7A, lực lượng chức năng lập tức vào cuộc xác minh.

Đục vỡ xương để "ăn" tiền bảo hiểm: Sở Y tế Phú Thọ yêu cầu chấn chỉnh toàn ngành
Đục vỡ xương để "ăn" tiền bảo hiểm: Sở Y tế Phú Thọ yêu cầu chấn chỉnh toàn ngành

VOV.VN - Sau vụ đường dây trục lợi bảo hiểm có sự tham gia của nguyên cán bộ Trung tâm Y tế bị triệt phá, Sở Y tế Phú Thọ yêu cầu toàn ngành siết chặt kỷ cương, tăng cường kiểm tra quy trình khám chữa bệnh và tuyệt đối không để xảy ra gian lận, lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Đục vỡ xương để "ăn" tiền bảo hiểm: Sở Y tế Phú Thọ yêu cầu chấn chỉnh toàn ngành

Đục vỡ xương để "ăn" tiền bảo hiểm: Sở Y tế Phú Thọ yêu cầu chấn chỉnh toàn ngành

VOV.VN - Sau vụ đường dây trục lợi bảo hiểm có sự tham gia của nguyên cán bộ Trung tâm Y tế bị triệt phá, Sở Y tế Phú Thọ yêu cầu toàn ngành siết chặt kỷ cương, tăng cường kiểm tra quy trình khám chữa bệnh và tuyệt đối không để xảy ra gian lận, lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật