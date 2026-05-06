Ăn chặn tiền cứu trợ thiên tai, nguyên cán bộ xã Hải Anh (Ninh Bình) bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lợi (SN 1984, trú thôn 1 Hải Đường, xã Hải Anh) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 28/9/2025, tại thôn 1 Hải Đường, xã Hải Anh xảy ra lốc xoáy gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Sau thiên tai, nhiều tổ chức, cá nhân đã kịp thời hỗ trợ, ủng hộ các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đối tượng Nguyễn Văn Lợi tại cơ quan công an

Mặc dù không được phân công nhiệm vụ và không thuộc chức trách được giao, nhưng Nguyễn Văn Lợi - thời điểm đó đang là công chức, Phó Trưởng Ban văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân xã Hải Anh đã biết được thông tin, mức hỗ trợ cụ thể đối với các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, Lợi đã nảy sinh ý định chiếm đoạt một phần số tiền hỗ trợ trên.

Bằng thủ đoạn gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật, Lợi đã chiếm đoạt tiền từ thiện của nhiều hộ dân trên địa bàn, với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Hành vi này gây bức xúc trong Nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín chính quyền cơ sở, làm suy giảm niềm tin đối với hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng.