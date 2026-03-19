Ngăn chặn kịp thời vụ giả mạo công an lừa người dân chuyển tiền

Thứ Năm, 10:47, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 19/3, Công an tỉn Phú Thọ thông tin, Công an xã Hùng Việt vừa phối hợp với Quỹ Tín dụng Phú Lạc ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng, kịp thời giúp người dân tránh bị chiếm đoạt 40 triệu đồng.

Theo đó, khoảng 10h ngày 18/3/2026, Công an xã Hùng Việt nhận tin báo từ Quỹ Tín dụng Phú Lạc về trường hợp ông L.V.V (SN 1953, trú tại khu Tiền Phong, xã Hùng Việt) có biểu hiện bất thường khi đến làm thủ tục rút tiền tiết kiệm để chuyển cho người lạ.

ngan chan kip thoi vu gia mao cong an lua nguoi dan chuyen tien hinh anh 1
Cán bộ Công an xã Hùng Việt tuyên truyền, giải thích cho ông L. V. V. về thủ đoạn của đối tượng lừa đảo.

Theo trình bày, trước đó cùng ngày, ông V. nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ, thông báo ông liên quan đến một vụ án lừa đảo. Đối tượng yêu cầu ông rút toàn bộ số tiền 40 triệu đồng và chuyển vào tài khoản cá nhân, đồng thời liên tục đe dọa nếu không thực hiện sẽ bị bắt giữ.

Do lo lắng, thiếu thông tin, ông V. đã đến quỹ tín dụng làm thủ tục rút tiền và chuẩn bị chuyển khoản theo hướng dẫn.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, nhân viên Quỹ Tín dụng Phú Lạc đã kịp thời báo cho Công an xã Hùng Việt. Ngay sau đó, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, trấn an tinh thần, tuyên truyền và giải thích rõ đây là thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng.

Công an khẳng định, khi làm việc với công dân, cơ quan chức năng luôn thực hiện đúng quy trình, có giấy mời hoặc thông báo chính thức và tuyệt đối không yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Sau khi được giải thích, ông V. đã nhận thức rõ sự việc, dừng ngay giao dịch chuyển tiền, tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Công an xã Hùng Việt khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không làm theo yêu cầu chuyển tiền của các đối tượng lạ qua điện thoại; khi có nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Bóc gỡ “đế chế” lừa đảo 5.300 tỷ của Mr. Pips: Dấu ấn lặng thầm của trinh sát trẻ
Bóc gỡ “đế chế” lừa đảo 5.300 tỷ của Mr. Pips: Dấu ấn lặng thầm của trinh sát trẻ

VOV.VN - Từ những dấu hiệu nhỏ, lực lượng Công an TP Hà Nội đã bóc gỡ đường dây lừa đảo ngoại hối hơn 5.300 tỷ đồng. Phía sau chiến công là hành trình bền bỉ của những trinh sát, trong đó có Đại uý Nguyễn Hữu Dũng.

Bóc gỡ “đế chế” lừa đảo 5.300 tỷ của Mr. Pips: Dấu ấn lặng thầm của trinh sát trẻ

Bóc gỡ “đế chế” lừa đảo 5.300 tỷ của Mr. Pips: Dấu ấn lặng thầm của trinh sát trẻ

VOV.VN - Từ những dấu hiệu nhỏ, lực lượng Công an TP Hà Nội đã bóc gỡ đường dây lừa đảo ngoại hối hơn 5.300 tỷ đồng. Phía sau chiến công là hành trình bền bỉ của những trinh sát, trong đó có Đại uý Nguyễn Hữu Dũng.

Bắt đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội, chiếm đoạt 10 triệu đồng
Bắt đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội, chiếm đoạt 10 triệu đồng

VOV.VN - Công an phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, bắt giữ đối tượng sau khi nhận tiền đặt cọc rồi ngắt liên lạc với người bị hại.

Bắt đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội, chiếm đoạt 10 triệu đồng

Bắt đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội, chiếm đoạt 10 triệu đồng

VOV.VN - Công an phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, bắt giữ đối tượng sau khi nhận tiền đặt cọc rồi ngắt liên lạc với người bị hại.

Mạo danh cơ sở khám chữa bệnh, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng
Mạo danh cơ sở khám chữa bệnh, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

VOV.VN - Một hộ kinh doanh quảng cáo là cơ sở khám chữa bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 50 khách hàng, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.

Mạo danh cơ sở khám chữa bệnh, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Mạo danh cơ sở khám chữa bệnh, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

VOV.VN - Một hộ kinh doanh quảng cáo là cơ sở khám chữa bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 50 khách hàng, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.

