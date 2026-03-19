Ngăn chặn kịp thời vụ giả mạo công an lừa người dân chuyển tiền

Theo đó, khoảng 10h ngày 18/3/2026, Công an xã Hùng Việt nhận tin báo từ Quỹ Tín dụng Phú Lạc về trường hợp ông L.V.V (SN 1953, trú tại khu Tiền Phong, xã Hùng Việt) có biểu hiện bất thường khi đến làm thủ tục rút tiền tiết kiệm để chuyển cho người lạ.

Cán bộ Công an xã Hùng Việt tuyên truyền, giải thích cho ông L. V. V. về thủ đoạn của đối tượng lừa đảo.

Theo trình bày, trước đó cùng ngày, ông V. nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ, thông báo ông liên quan đến một vụ án lừa đảo. Đối tượng yêu cầu ông rút toàn bộ số tiền 40 triệu đồng và chuyển vào tài khoản cá nhân, đồng thời liên tục đe dọa nếu không thực hiện sẽ bị bắt giữ.

Do lo lắng, thiếu thông tin, ông V. đã đến quỹ tín dụng làm thủ tục rút tiền và chuẩn bị chuyển khoản theo hướng dẫn.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, nhân viên Quỹ Tín dụng Phú Lạc đã kịp thời báo cho Công an xã Hùng Việt. Ngay sau đó, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, trấn an tinh thần, tuyên truyền và giải thích rõ đây là thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng.

Công an khẳng định, khi làm việc với công dân, cơ quan chức năng luôn thực hiện đúng quy trình, có giấy mời hoặc thông báo chính thức và tuyệt đối không yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Sau khi được giải thích, ông V. đã nhận thức rõ sự việc, dừng ngay giao dịch chuyển tiền, tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Công an xã Hùng Việt khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không làm theo yêu cầu chuyển tiền của các đối tượng lạ qua điện thoại; khi có nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.