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An Giang: Dùng giấy tờ đất giả để vay mượn tiền tỷ

Chủ Nhật, 14:58, 30/08/2026
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Phạm Thị Linh Trang bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam do sử dụng giấy tờ đất giả để thế chấp, khiến người khác vay 2 tỷ đồng và bị yêu cầu trả lại tiền.

Ngày 30/8, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Linh Trang (SN 1971, cư trú ấp Thanh Niên, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang) về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

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Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Linh Trang vì sử dụng giấy tờ đất giả để lừa đảo

Vào ngày 16/4/2025, Trang đến nhà bà T.K.H. (SN 1976, cư trú ấp Thanh Niên, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang) để thỏa thuận thế chấp một giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) có diện tích trên 1.973m2 để vay số tiền 1,5 tỷ đồng, lãi suất 1% trên mỗi tháng.

Tuy nhiên, đến thời hạn 7 ngày, Trang không có tiền trả cho bà H. nên Trang kêu bà H. tìm người quen vay tiền và Trang sẽ chịu trách nhiệm trả tiền vay và lãi cho bà H..

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Linh Trang.

Lúc này, bà H. vay của bà L.T.T. (SN 1975, cư trú xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang) số tiền 2 tỷ đồng và đưa giấy CNQSDĐ của Trang thế chấp cho bà T. giữ để làm tin.

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Cơ quan Công an khám xét nơi ở của Phạm Thị Linh Trang.

Khoảng tháng 12/2025, bà T. nhờ người quen kiểm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) của Trang thì phát hiện giấy CNQSDĐ trên là giả nên yêu cầu bà H. trả lại số tiền 2 tỷ đồng. Sau đó, bà H. gửi đơn trình báo hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Trang đến cơ quan Công an.

Cơ quan Công an khám xét nơi ở của Phạm Thị Linh Trang.

Theo Trần Lĩnh-Tiến Tầm/Công an nhân dân
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