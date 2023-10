Án mạng chỉ vì ly "rượu phạt"

Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Lưu Quốc Đường (33 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 8/10, Đường cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu, trong đó có Nguyễn Phước Đại (23 tuổi, quê An Giang).

Do Đại đến trễ nên Đường ép phải uống 6 ly rượu phạt. Đại từ chối khiến Đường bực tức.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc

Nhậu xong, cả nhóm rủ nhau đi chơi tại một quán bida trên đường D22, Khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Do vẫn còn bực tức nên Đường đã gây sự và dùng cơ bida đánh Đại. Sau khi được bạn bè can ngăn, Đường ra về, tuy nhiên sau đó đã quay lại dùng dao đâm Đại.

Sau khi gây án, Đường rời khỏi hiện trường, còn Đại được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công an TP.Thuận An tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Sáng nay, khi nhận được tin Đại chết, Đường đã đến công an đầu thú.