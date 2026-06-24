Án mạng khiến một phụ nữ tử vong ở Hải Phòng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 16h ngày 23/6/2026, tại vị trí cầu thang nhà Lô 45 tái định cư Tam Kỳ (phường An Biên, Hải Phòng), người dân phát hiện Lưu Quốc Huy (sinh năm 1997, đăng ký thường trú tại phường An Biên, Hải Phòng, hiện trú tại phường An Hải, Hải Phòng) dùng dao tự tử. Bên cạnh Lưu Quốc Huy có thi thể của chị Đ.T. H. (sinh năm 2005, trú tại phường Hải An, Hải Phòng).

Vụ việc xảy ra tại khu tái định cư Tam Kỳ (phường An Biên, Hải Phòng).

Nhận được tin báo, Công an phường An Biên đã lập tức có mặt tại hiện trường; khẩn trương đưa Lê Quốc Huy đi cấp cứu tại bệnh viện và khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định chị Đ.T.H. đã tử vong, trên cơ thể có nhiều thương tích. Dấu vết tại hiện trường cho thấy đây là một vụ án mạng.

Theo người dân, chị H. là nhân viên cửa hàng nội thất tại khu tái định cư Tam Kỳ; nạn nhân và Lưu Quốc Huy có quan hệ tình cảm.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đang phối hợp Công an phường An Biên và các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.