Quảng Trị: Bắt giữ nghi phạm liên quan vụ án mạng khiến 1 phụ nữ tử vong

Khoảng 14h chiều 23/4, Công an phường Đồng Sơn, Quảng Trị nhận được tin báo của người dân về việc tại nhà bà Trần Thị Thúy (60 tuổi, trú tại số nhà 346, đường Lý Thái Tổ, phường Đồng Sơn) xảy ra cãi vã, xô xát. Người dân cho biết, sau đó có một nam thanh niên bỏ chạy khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm

Khi vào kiểm tra, người dân phát hiện bà Thúy nằm trên ghế trong phòng khách, trên người có nhiều vết thương, mất nhiều máu và đã bất tỉnh. Nạn nhân được người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới nhưng không qua khỏi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Đồng Sơn đã đến hiện trường, tiến hành xác minh, truy xét đối tượng gây án. Qua điều tra ban đầu, nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Dũng (34 tuổi, trú tại tổ dân phố Ba Đa, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị).

Đến khoảng 16h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm Nguyễn Văn Dũng tại một quán internet trên địa bàn phường Đồng Hới.

Hiện, Công an phường Đồng Sơn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra vụ việc.

