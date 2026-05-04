Điều tra vụ án mạng tại Quảng Trị làm 2 người thương vong

Vụ án mạng xảy ra vào 23h30 phút ngày 3/5 tại tổ dân phố Đức Môn, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Nạn nhân tử vong là bà P.T. D., 55 tuổi; người bị thương là ông Đ.V. X., 61 tuổi, chồng bà Dương. Ông X. đang được điều trị tại cơ sở y tế.

Thời điểm xảy ra vụ việc, camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại hình ảnh vợ chồng ông X. bà D, hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, trong khi một người đàn ông trẻ tuổi đi ra từ lối khác. Sau đó, bà D. được xác nhận đã tử vong, còn ông X bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa, khám nghiệm và thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Người dân trong khu vực hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Nghi phạm được xác định là Đ.N.T, 28 tuổi, con trai của ông X. bà D. Đối tượng đã bị cơ quan Công an bắt giữ ngay sau đó.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra vụ việc, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.