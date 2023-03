Ẩu đả gây náo loạn trước quán bar ở Huế: Bắt tạm giam 3 thanh niên

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Vũ, 38 tuổi, trú tại phường Phú Nhuận, thành phố Huế, Châu Văn An, 32 tuổi và Phạm Văn Phước, 26 tuổi cùng trú tại phường An Đông, thành phố Huế về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Minh Vũ tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 22h ngày 27/2, Nguyễn Minh Vũ, Châu Văn An, Phạm Văn Phước đến quán Bar NEW DTV, số 102 đường Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế để chơi.

Tại đây, Vũ gặp Nguyễn Tấn Triều, 37 tuổi, trú tại phường Trường An, thành phố Huế đang ngồi bàn bên cạnh. Triều và Vũ đã quen biết từ trước nên chào hỏi nhau, sau đó có lời qua tiếng lại và bị bảo vệ quán Bar đưa cả 2 nhóm ra khỏi quán.

Nhóm của Triều thanh toán tiền ra về và đứng trước cửa hàng điện máy Chợ Lớn, địa chỉ số 100 đường Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế để chờ xe. Lúc này, Vũ, An, Phước sử dụng hung khí bất ngờ tấn công, gây thương tích cho nhóm của Triều thì được bảo vệ của quán can ngăn.

Nhóm thanh niên đánh người tại Cơ quan công an.

Hậu quả, Nguyễn Tấn Triều bị thương ở đầu phải nhập viện cấp cứu và 4 người khác trong nhóm của Triều thương tích nhẹ. Đến nay, Triều đã ổn định sức khỏe và có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Ngay sau vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế nhanh chóng xác minh và bắt giữ Vũ, An, Phước.

Thượng tá Phạm Trung Chính, Phó Trưởng Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn trong quan hệ giao tiếp ứng xử giữa Vũ và Triều khi đã sử dụng rượu bia quá đà.

Ngoài hành vi cố ý gây thương tích, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đang xem xét để xử lý thêm Vũ, An, Phước về tội gây rối trật tự công cộng./.