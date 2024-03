Ba mẹ con cùng hầu toà về tội “Giết người” và “Che giấu tội phạm”

VOV.VN - Ngày 20/3, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Phan Hoàng Vinh (sinh năm 1992, trú xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang); Lê Hoàng Việt (sinh năm 1995, trú xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) cùng về tội “Giết người” và Lê Thị Kim Thuý (sinh năm 1974) là mẹ ruột của 2 bị cáo Vinh và Việt về tội “Che giấu tội phạm”.