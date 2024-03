Khởi tố, tạm giam nhóm côn đồ chém người tiệm cắt tóc

Hai bị can bị khởi tố và bắt tạm giam là Nguyễn Thiện Đức (19 tuổi) ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi và Cao Văn Hoàng (21 tuổi) ở xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Thái (23 tuổi), ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi về tội “Cố ý gây thương tích”.

Các bị can tại Cơ quan Công an

Trước đó, ngày 9/2, anh Đ.T.T (17 tuổi) ở phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi đang ở trong một tiệm cắt tóc trên đường Lê Đại Hành, thành phố Quảng Ngãi thì bị Nguyễn Thiện Đức, Nguyễn Văn Thái, Cao Văn Hoàng cùng một người tên Hùng cầm dao đến chém. Đức cùng đồng bọn xông vào quán, rút dao chém anh T bị thương, sau đó cả nhóm bỏ trốn. Anh T được người dân đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu.

Cơ quan Công an vào cuộc điều tra, xác minh và bắt giữ nhóm người gây án. Qua giám định, anh T bị thương tích với tỷ lệ 11%. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.