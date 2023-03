Bà Trương Thị Việt Hà không yêu cầu Nguyễn Phương Hằng bồi thường tổn thất

Bà Trương Thị Việt Hà (ngụ Quận 3, TP.HCM) là một trong các bị hại liên quan vụ án Nguyễn Phương Hằng. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã mời bà Hà lên làm việc để ghi nhận yêu cầu về việc xử lý bị can cùng đồng phạm.

Tại buổi làm việc, bà Hà không yêu cầu được bồi thường tổn thất về tinh thần và vật chất. Tuy nhiên, nguyên đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp Nguyễn Phương Hằng nhận thức được hành vi của mình là sai và công khai xin lỗi thì bà Hà sẽ có đơn đề nghị, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can.

Bị can Nguyễn Phương Hằng

Trước đó, tháng 5/2021, bà Hà gửi đơn đến Bộ Công an để tố cáo Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Sau đó, đơn tố cáo của bà Hà được Bộ Công an chuyển cho Công an TP.HCM thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Theo bà Hà, bà và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam từng là bạn thân. Một lần Nguyễn Phương Hằng nhắn tin hỏi vay tiền nhưng bà Hà không đồng ý. Sau đó, tin nhắn này lộ ra dẫn tới việc Hằng lên mạng nói nhiều điều không đúng về bà Hà. Vụ việc khiến bà Hà chịu tổn thất nặng nề sau những hành vi của Hằng và đồng phạm gây ra.

Mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Phương Hằng, đến nay Công an TP.HCM đã khởi tố thêm 4 người có vai trò giúp sức gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam) và tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (giảng viên Đại học Luật TP.HCM) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”./.