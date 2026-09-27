Bản án vô tội bị hủy, cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) hầu tòa ngày mai

Ngày mai (28/9), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án Vận chuyển trái phép vật liệu nổ, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, xảy ra tại tỉnh Yên Bái (cũ) từ năm 2020, nay là tỉnh Lào Cai. Trong đó, bị cáo Đinh Tiến Hùng, cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ), trước đây từng được TAND tỉnh Yên Bái tuyên án vô tội vào tháng 11/2023.

Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đinh Tiến Hùng (áo kẻ caro) tại phiên tòa ở TAND tỉnh Yên Bái.

Trong vụ án, 10 bị cáo bị truy tố về các tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, gồm: Đinh Tiến Hùng (SN 1984, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái, tỉnh Yên Bái (cũ), nay là tỉnh Lào Cai); Lăng Đức Hân (SN 1972, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm - Công ty Ngọc Tâm); Nguyễn Văn Hậu (SN 1982, Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy); Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1965) và Bùi Mạnh Hùng (SN 1952, cùng là Phó Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy);

Bùi Minh Đức (SN 1969, công nhân Công ty Ngọc Tâm); Trần Đắc Việt (SN 1970, thủ kho vật liệu nổ Công ty Ngọc Tâm); Nguyễn Văn Báu (SN 1969, bảo vệ Công ty Ngọc Tâm); Lưu Bằng Đoàn (SN 1972, trú tại phường Ngọc Hà, TP Hà Nội); Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1978, trú tại phường Định Công, TP Hà Nội, cùng là lao động tự do).

Tháng 11/2023, TAND tỉnh Yên Bái xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Đinh Tiến Hùng không phạm tội; 9 bị cáo còn lại bị áp dụng các mức hình phạt.

Sau phiên tòa, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái kháng nghị phúc thẩm; 6 bị cáo cũng có đơn kháng cáo. Tháng 10/2024, TAND cấp cao tại Hà Nội (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội) xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng nghị, kháng cáo, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và giao hồ sơ để điều tra lại.

Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ban hành quyết định rút vụ án để điều tra; VKSND tỉnh Yên Bái (cũ) ban hành quyết định chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền.

Khai thác lậu hơn 1.000 tấn đá chứa chì - kẽm

Theo cáo trạng, vì muốn khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng nên từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020, các bị cáo Đinh Tiến Hùng, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Hậu đã bàn bạc, thống nhất việc cùng khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng và phân chia lợi nhuận.

Theo đó, Đinh Tiến Hùng hưởng 1/3 lợi nhuận; 2/3 lợi nhuận còn lại thuộc Công ty Tuyên Huy, Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Mạnh Hùng.

Các bị cáo phân công Nguyễn Mạnh Hùng tìm và thuê thợ nổ mìn khai thác đá chứa quặng tại mỏ. Lăng Đức Hân được phân công làm hồ sơ đề nghị UBND huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường vào mỏ Núi Ngàng; lợi dụng việc thi công làm đường để xin cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ, nhưng sau đó sử dụng trái phép vật liệu nổ để khai thác quặng.

Công ty Ngọc Tâm được cấp phép vận chuyển hơn 868 kg thuốc nổ và 863 kíp nổ. Tuy nhiên, theo cáo trạng, Lăng Đức Hân đã chỉ đạo Trần Đắc Việt xuất kho vượt số lượng được cấp phép, tổng cộng 2.613 kg thuốc nổ và 3.291 kíp nổ.

Theo kết luận định giá tài sản, tổng khối lượng đá chứa chì - kẽm mà các bị cáo đã khai thác là hơn 1.096 tấn, trị giá hơn 2.026 tỉ đồng.