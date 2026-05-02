Bán xe rồi dùng chìa khóa dự phòng trộm lại đem cầm cố, đối tượng bị khởi tố

Thứ Bảy, 11:36, 02/05/2026
VOV.VN - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, tạm giam Lương Thành Lập để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng bị cáo buộc bán xe, dùng giấy tờ giả cầm cố nhiều lần rồi lợi dụng chìa khóa dự phòng lấy lại xe mang đi cầm tiếp.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (sinh năm 2000), trú phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 11/2025, Lương Thành Lập mua xe ô tô hiệu Ford Territory Titanium X, màu đen, biển số 43B-165.xx và mang Giấy chứng nhận đăng ký xe đi cầm cố tại một công ty tài chính với số tiền 400 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Lương Thành Lập.

Đầu tháng 02/2026, do cần tiền tiêu xài, Lập liên hệ ông H.T.N (trú phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng) để tiếp tục cầm cố chiếc xe trên với số tiền 500 triệu đồng, lãi suất 2%/tháng. Sau khi ký giấy tờ cầm cố, Lập giao cho ông N. 1 chìa khóa xe cùng giấy đăng ký xe. Khi được hỏi về chìa khóa dự phòng, Lập nói đã làm mất. Sau giao dịch, chiếc xe được ông N. đưa về bảo quản tại căn nhà trên đường Xuân Thiều 31, phường Hải Vân.

Đến ngày 09/02/2026, ông N. phát hiện giấy đăng ký xe mà Lập giao trước đó là giả nên yêu cầu trả lại số tiền đã cầm cố. Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Lập tiếp tục đề nghị bán chiếc xe cho ông N. với giá 800 triệu đồng và cho biết giấy đăng ký xe thật đang được cầm cố tại công ty tài chính ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ). Cùng ngày, hai bên ký hợp đồng mua bán xe; số tiền còn lại được thống nhất dùng để chuộc giấy đăng ký xe từ công ty tài chính.

Ngày 19/3/2026, ông N. đã nộp 400 triệu đồng tại Văn phòng Công ty tài chính (có chi nhánh ở phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) để lấy lại giấy đăng ký xe thật. Sau đó, Lập chuyển khoản trả lại cho ông N. 67 triệu đồng.

Đối tượng Lương Thành Lập

Tuy nhiên, đến ngày 23/3/2026, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, khi phát hiện chiếc xe đang để tại nhà ông N., Lập đã lén lút sử dụng chìa khóa dự phòng để lấy xe mang đi cầm cố với số tiền 230 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

CTV Nguyên Hưng/VOV-Miền Trung
Triệt phá nhóm thanh thiếu niên trộm cắp xe máy tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 23/4, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa điều tra, làm rõ một ổ nhóm thanh thiếu niên liên quan đến nhiều vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn.

Đang cắt trộm cáp điện đêm, đối tượng bị tóm gọn

VOV.VN - Ngày 18/4, Công an Thái Nguyên cho biết, thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Công an phường Bách Quang đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện.

Nam thanh niên trộm cắp tại bãi xe siêu thị ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 18/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Yên Hòa đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Trần Hữu Trường (sinh năm 2003; trú tại phường Từ Liêm) về hành vi trộm cắp tài sản tại khu vực bãi xe siêu thị GO! Thăng Long.

