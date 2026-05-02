Bán xe rồi dùng chìa khóa dự phòng trộm lại đem cầm cố, đối tượng bị khởi tố

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (sinh năm 2000), trú phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 11/2025, Lương Thành Lập mua xe ô tô hiệu Ford Territory Titanium X, màu đen, biển số 43B-165.xx và mang Giấy chứng nhận đăng ký xe đi cầm cố tại một công ty tài chính với số tiền 400 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Lương Thành Lập.

Đầu tháng 02/2026, do cần tiền tiêu xài, Lập liên hệ ông H.T.N (trú phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng) để tiếp tục cầm cố chiếc xe trên với số tiền 500 triệu đồng, lãi suất 2%/tháng. Sau khi ký giấy tờ cầm cố, Lập giao cho ông N. 1 chìa khóa xe cùng giấy đăng ký xe. Khi được hỏi về chìa khóa dự phòng, Lập nói đã làm mất. Sau giao dịch, chiếc xe được ông N. đưa về bảo quản tại căn nhà trên đường Xuân Thiều 31, phường Hải Vân.

Đến ngày 09/02/2026, ông N. phát hiện giấy đăng ký xe mà Lập giao trước đó là giả nên yêu cầu trả lại số tiền đã cầm cố. Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Lập tiếp tục đề nghị bán chiếc xe cho ông N. với giá 800 triệu đồng và cho biết giấy đăng ký xe thật đang được cầm cố tại công ty tài chính ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ). Cùng ngày, hai bên ký hợp đồng mua bán xe; số tiền còn lại được thống nhất dùng để chuộc giấy đăng ký xe từ công ty tài chính.

Ngày 19/3/2026, ông N. đã nộp 400 triệu đồng tại Văn phòng Công ty tài chính (có chi nhánh ở phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) để lấy lại giấy đăng ký xe thật. Sau đó, Lập chuyển khoản trả lại cho ông N. 67 triệu đồng.

Đối tượng Lương Thành Lập

Tuy nhiên, đến ngày 23/3/2026, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, khi phát hiện chiếc xe đang để tại nhà ông N., Lập đã lén lút sử dụng chìa khóa dự phòng để lấy xe mang đi cầm cố với số tiền 230 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.