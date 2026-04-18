Nam thanh niên trộm cắp tại bãi xe siêu thị ở Hà Nội
VOV.VN - Ngày 18/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Yên Hòa đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Trần Hữu Trường (sinh năm 2003; trú tại phường Từ Liêm) về hành vi trộm cắp tài sản tại khu vực bãi xe siêu thị GO! Thăng Long.
Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Tổ công tác Công an phường Yên Hòa phát hiện vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại khu vực bãi gửi xe máy của siêu thị GO! Thăng Long.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã kịp thời xác minh, bắt giữ đối tượng gây án là Trần Hữu Trường. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã lợi dụng sự sơ hở của người dân trong việc bảo quản tài sản, tiếp cận phương tiện không khóa cốp để trộm cắp tài sản bên trong.
Tang vật vụ án gồm 1 máy tính bảng iPad mini 6 và 1 bút cảm ứng Apple Pencil 2, tổng trị giá khoảng 8,5 triệu đồng.
Hiện Công an phường Yên Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.