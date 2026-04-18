Nam thanh niên trộm cắp tại bãi xe siêu thị ở Hà Nội

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Tổ công tác Công an phường Yên Hòa phát hiện vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại khu vực bãi gửi xe máy của siêu thị GO! Thăng Long.

Đối tượng Trần Hữu Trường

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã kịp thời xác minh, bắt giữ đối tượng gây án là Trần Hữu Trường. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã lợi dụng sự sơ hở của người dân trong việc bảo quản tài sản, tiếp cận phương tiện không khóa cốp để trộm cắp tài sản bên trong.

Tang vật vụ án gồm 1 máy tính bảng iPad mini 6 và 1 bút cảm ứng Apple Pencil 2, tổng trị giá khoảng 8,5 triệu đồng.

Hiện Công an phường Yên Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.