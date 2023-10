Bắt 1 phóng viên cưỡng đoạt tiền của người dân ở Đắk Nông

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tác nghiệp trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, Khoa đã nhiều lần gọi điện thoại cho ông Đ.Q.T (trú tại huyện Cư Jút) cũng như người thân của ông T., cho biết hiện mình đang đi xác minh đơn tố cáo ông T. là thương binh giả, làm giả hồ sơ để hưởng chất độc da cam. Nếu gia đình không muốn đưa việc này lên Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại thì phải đưa tiền cho Khoa.

Đối tượng Nguyễn Tiến Khoa tại cơ quan công an

Ngày 20/10/2023, trong lúc Nguyễn Tiến Khoa đang nhận 52 triệu đồng từ người thân của ông T. tại thị trấn Ea T’linh, huyện Cư Jút thì bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an huyện Cư Jút bắt giữ cùng tang vật.

Khám xét nơi làm việc của Nguyễn Tiến Khoa, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 1 thẻ hội viên hội nhà báo, 27 đơn tố cáo các loại cùng các giấy tờ liên quan.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông thông báo ai là bị hại của vụ việc trên liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để phối hợp giải quyết.