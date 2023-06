Bắt 10 đối tượng cho vay nặng lãi ở Thanh Hóa

Thông tin từ công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, thông qua công tác điều tra xác minh và nắm tình hình, Công an huyện Hà Trung đã phát hiện một ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo đó, với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, chỉ tính từ năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã cho nhiều người dân trên địa bàn huyện vay và thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Các đối tượng “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” bị Công an huyện Hà Trung bắt giữ

Công an huyện đã bắt giữ 10 đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm: 2 bố con Lại Thế Phát (SN 1976) và Lại Thế Đạt (SN 2000) ở xã Hà Bình; 2 vợ chồng Mai Thế Sáng (SN 1968) và Vũ Thị Liên (SN 1973) ở xã Hà Ngọc; Trình Trung Hoàn (SN 1988) ở xã Hà Châu; Vũ Thị Nển (SN 1968) ở thị trấn Hà Trung; Trịnh Ngọc Hiếu (Sn 1984) ở xã Hà Đông; Trịnh Xuân Hoàng (SN 1994) ở xã Lĩnh Toại; Nguyễn Xuân Mạnh (SN 1978) ở xã Hà Lai và Nguyễn Văn An (SN 1971) ở thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng cho vay, tài sản có giá trị để thế chấp như: ô tô, giấy mua bán xe và sổ sách có liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Điều tra mở rộng vụ án, Công an đã bắt giữ 17 đối tượng (là các đối tượng làm bảng và con bạc) liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề do Nguyễn Văn An cầm đầu, trong đó số tiền giao dịch liên quan đến hành vi đánh bạc lên tới 5 tỷ đồng./.