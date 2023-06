Bắt tạm giam thanh niên cho vay nặng lãi đến 456 %/năm

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Giàu (29 tuổi), trú phường An Cựu, thành phố Huế về hành vi cho vay nặng lãi.

Qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Huế nắm được Nguyễn Giàu có những hoạt động liên quan đến cho vay nặng lãi. Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã bắt giữ Giàu đồng thời thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Bước đầu cơ quan công an xác định, từ tháng 9/2021 đến ngày bị bắt, Nguyễn Giàu đã cho nhiều người vay dưới hình thức vay trả góp với lãi suất từ 121,67%/năm - 456,25%/năm.

Hiện cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối Nguyễn Giàu theo đúng quy định của pháp luật./.