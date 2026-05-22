Bắt 2 đối tượng lừa đảo hơn 300 tỷ đồng tại Đắk Lắk

2 đối tượng bị bắt giữ là Trần Thị Phi Yến (40 tuổi) và Đ.V.D (27 tuổi) cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Riêng đối tượng Đ.V.D, cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra, làm rõ một số hành vi, tội danh.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5/2025 đến tháng 4/2026 Yến và Đ.V.D đã đưa ra thông tin gian dối, mạo danh là cán bộ nhân viên của Trung tâm đấu giá, làm giả chứng từ tham gia hoạt động đấu giá tài sản ở nhiều tỉnh, thành như: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội... và kêu gọi, thu hút nạn nhân đầu tư để được hưởng lợi nhuận từ hoạt động đấu giá tài sản.

Cơ quan điều tra bắt giữ đối tượng Trần Thị Phi Yến (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Khám xét nơi ở của đối tượng Trần Thị Phi Yến (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ, các đối tượng đã lừa 2 nạn nhân trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đồng thời thông báo cho những ai là bị hại liên quan đến 2 đối tượng trên thì sớm đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo để được giải quyết theo quy định.