Bắt 2 đối tượng lừa đảo hơn 300 tỷ đồng tại Đắk Lắk

Thứ Sáu, 15:24, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 22/5, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa đấu tranh triệt phá một vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đặc biệt nghiêm trọng, tạm giữ hình sự 2 đối tượng đã chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của người bị hại.

2 đối tượng bị bắt giữ là Trần Thị Phi Yến (40 tuổi) và Đ.V.D (27 tuổi) cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Riêng đối tượng Đ.V.D, cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra, làm rõ một số hành vi, tội danh.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5/2025 đến tháng 4/2026 Yến và Đ.V.D đã đưa ra thông tin gian dối, mạo danh là cán bộ nhân viên của Trung tâm đấu giá, làm giả chứng từ tham gia hoạt động đấu giá tài sản ở nhiều tỉnh, thành như: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội... và kêu gọi, thu hút nạn nhân đầu tư để được hưởng lợi nhuận từ hoạt động đấu giá tài sản.

Cơ quan điều tra bắt giữ đối tượng Trần Thị Phi Yến (Ảnh: Công an Đắk Lắk)
Khám xét nơi ở của đối tượng Trần Thị Phi Yến (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ, các đối tượng đã lừa 2 nạn nhân trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đồng thời thông báo cho những ai là bị hại liên quan đến 2 đối tượng trên thì sớm đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo để được giải quyết theo quy định.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Tag: Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tạm giữ hình
Bắt giữ nhóm đối tượng lập Fanpage khách sạn giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
VOV.VN - Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thanh Hoá) vừa phối hợp với Công an phường Quảng Phú điều tra làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đặt phòng khách sạn giá rẻ trên không gian mạng.

Phát hiện gần 100 người nước ngoài thuê khách sạn, lắp máy móc nghi lừa đảo mạng
VOV.VN - Chỉ trong thời gian ngắn, Công an TP.HCM đã liên tiếp phát hiện hai nhóm người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp, lắp đặt lượng lớn máy móc, thiết bị mạng quy mô lớn nghi vấn phục vụ hoạt động lừa đảo công nghệ cao.

Tội phạm mạng gia tăng khi tận dụng AI và lừa đảo xuyên biên giới
VOV.VN - Các cuộc tấn công mạng đang ngày càng tinh vi và khó kiểm soát hơn khi tội phạm công nghệ cao tận dụng AI, Deepfake cùng mô hình lừa đảo xuyên biên giới để nhắm vào doanh nghiệp, người dùng, gây thiệt hại kinh tế lớn và đặt ra áp lực cấp bách đối với năng lực phòng thủ an ninh mạng.

