Bắt giữ nhóm đối tượng lập Fanpage khách sạn giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo tài liệu điều tra, anh V.V.T (trú tại phường Quảng Phú) có nhu cầu đi du lịch nên đã tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội Facebook. Anh truy cập vào một Fanpage có tên “Mandala Retreats Kim Bôi Hòa Bình” và nhắn tin hỏi đặt phòng. Ngay sau đó, một tài khoản Zalo đã chủ động kết bạn với anh T. để tư vấn và báo giá.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan Công an. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Thấy mức giá phía đối tác đưa ra rẻ hơn nhiều so với thị trường, anh T. tin tưởng và chuyển hơn 14 triệu đồng tiền đặt cọc vào tài khoản được cung cấp. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức giở trò gian lận bằng cách lấy lý do "nội dung chuyển khoản không đúng cú pháp" và yêu cầu anh T. phải tiếp tục chuyển thêm tiền để "xóa lỗi hệ thống". Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, anh T. liên lạc lại thì phát hiện số điện thoại đã bị chặn, đồng thời tài khoản Zalo kia cũng nhanh chóng hủy kết bạn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nhanh chóng khoanh vùng và xác định được danh tính nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi này. Đáng chú ý, đây là nhóm đối tượng có quan hệ anh em trong gia đình, cùng trú tại xóm Nhe, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên, bao gồm: Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996), là đối tượng cầm đầu; Nguyễn Thị Hồng (SN 2001), là em gái ruột của Tuấn và Dương Kim Chuyên (SN 2000), là em họ của Tuấn.

Lực lượng An ninh mạng đã phối hợp với Công an phường Quảng Phú tiến hành triệu tập cả 3 đối tượng đến trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện tại, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp với Công an phường Quảng Phú để mở rộng điều tra, làm rõ quy mô vụ án và xử lý các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.