  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắt giữ nhóm đối tượng lập Fanpage khách sạn giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Năm, 21:28, 21/05/2026
VOV.VN - Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thanh Hoá) vừa phối hợp với Công an phường Quảng Phú điều tra làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đặt phòng khách sạn giá rẻ trên không gian mạng.

Theo tài liệu điều tra, anh V.V.T (trú tại phường Quảng Phú) có nhu cầu đi du lịch nên đã tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội Facebook. Anh truy cập vào một Fanpage có tên “Mandala Retreats Kim Bôi Hòa Bình” và nhắn tin hỏi đặt phòng. Ngay sau đó, một tài khoản Zalo đã chủ động kết bạn với anh T. để tư vấn và báo giá.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan Công an. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Thấy mức giá phía đối tác đưa ra rẻ hơn nhiều so với thị trường, anh T. tin tưởng và chuyển hơn 14 triệu đồng tiền đặt cọc vào tài khoản được cung cấp. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức giở trò gian lận bằng cách lấy lý do "nội dung chuyển khoản không đúng cú pháp" và yêu cầu anh T. phải tiếp tục chuyển thêm tiền để "xóa lỗi hệ thống". Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, anh T. liên lạc lại thì phát hiện số điện thoại đã bị chặn, đồng thời tài khoản Zalo kia cũng nhanh chóng hủy kết bạn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nhanh chóng khoanh vùng và xác định được danh tính nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi này. Đáng chú ý, đây là nhóm đối tượng có quan hệ anh em trong gia đình, cùng trú tại xóm Nhe, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên, bao gồm: Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996), là đối tượng cầm đầu; Nguyễn Thị Hồng (SN 2001), là em gái ruột của Tuấn và Dương Kim Chuyên (SN 2000), là em họ của Tuấn.

Lực lượng An ninh mạng đã phối hợp với Công an phường Quảng Phú tiến hành triệu tập cả 3 đối tượng đến trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện tại, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp với Công an phường Quảng Phú để mở rộng điều tra, làm rõ quy mô vụ án và xử lý các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.

Sỹ Đức/VOV1
Tag: Phòng An ninh mạng Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hoá) đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặt phòng khách sạn giá rẻ trên không gian mạng.
Tin liên quan

Triệt phá đường dây rửa tiền hơn 50 tỷ đồng qua tiền ảo, sử dụng ma túy liên tỉnh

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đây là đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn, chuyên hợp thức hóa dòng tiền "bẩn" xuyên quốc gia.

Bắt giữ đối tượng trộm hơn 100 triệu đồng sau 4 giờ báo án

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Lễ (sinh năm 2003, trú tại thôn Nam Yên, xã Quỳnh Anh) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trật tự công cộng ở Hà Nội

VOV.VN - Công an Hà Nội cho biết, đã bắt giữ 3 đối tượng trong nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

