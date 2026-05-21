Phát hiện gần 100 người nước ngoài thuê khách sạn, lắp máy móc nghi lừa đảo mạng

Ngày 21/5, Công an TP.HCM cho biết vừa phát hiện 85 người quốc tịch Trung Quốc thuê trọn một khách sạn tại phường Thuận Giao, TP.HCM (trước là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) làm nơi ở và lắp đặt hệ thống máy móc phức tạp.

Qua điều tra, đường dây này do một cặp vợ chồng cầm đầu. Nhóm này đã chi tới 315 triệu đồng mỗi tháng để thuê khách sạn làm nơi lưu trú và bố trí hệ thống máy móc cho cả nhóm hoạt động.

Máy móc, thiết bị được nhóm đối tượng lắp đặt (ảnh: ĐC)

Tại cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu khai nhận trước đây từng quản lý một ký túc xá cho công ty hoạt động tại Campuchia. Đầu tháng 5/2026, hai vợ chồng này nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó đón các đối tượng khác đến tập kết tại TP.HCM. Tuy nhiên, khi chưa kịp triển khai hoạt động thì đã bị phát hiện.

Cơ quan chức năng thống kê nhóm này sở hữu khoảng 400 thiết bị điện tử gồm máy tính để bàn, điện thoại di động và máy tính bảng.

Tài liệu công an thu giữ (ảnh: ĐC)

Trong số 85 đối tượng bị bắt giữ, có 17 người được xác định là nhập cảnh trái phép. Các đối tượng này khai nhận đã dùng thuyền nhỏ băng qua sông, sau đó tiếp tục đi xe máy theo các đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới để vào Việt Nam. Ngay sau khi đặt chân tới nơi, họ bị quản lý thu giữ hộ chiếu và đưa thẳng về khách sạn.

Cùng thời điểm trên, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM (trước là quận Bình Thạnh, TP.HCM) tiến hành kiểm tra hành chính một căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Tại đây, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 11 người mang quốc tịch Trung Quốc. Trong căn hộ lưu trữ nhiều máy móc, thiết bị được kết nối mạng Internet, có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm công nghệ cao.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.