Bắt 2 đối tượng sử dụng hung khí cướp xe mô tô

Đối tượng Neàng Chanh Chươnl

Sáng ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Chau Chí Mây, 24 tuổi, trú tại xã Văn Giáo và Neàng Chanh Chươnl, 15 tuổi, xã Tân Lợi, thị xã Tinh Biên, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Chau Chí Mây

Trước đó, khoảng 19h ngày 20/9/2023, sau khi nhậu xong, Mây đem theo 1 cây búa, Chươnl đem theo 1 cây dao tự chế rồi sử dụng xe mô tô chở nhau đi đảo quanh các tuyến đường tìm người dân sơ hở khống chế để cướp tài sản.

Đến khoảng 20h40 phút cùng ngày, Chươnl chở Mây đến khu vực ấp Tân Long, xã Tân Lợi, thị xã Tịnh Biên thì phát hiện anh Chau Dươnl đang nằm trong nhà mát bấm điện thoại, phía trước nhà mát có để 1 chiếc xe mô tô; sau khi quan xát thấy không có người qua lại, Mây và Chươnl đi vào nhà mát dùng dao, búa khống chế anh Dươnl để cướp chiếc xe mô tô đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân hết.

Hung khí mà các đối dùng để khống chế cướp xe

Đến ngày 21/9, trong lúc Mây cùng Chươnl đang chơi game tại một tiệm Nét thuộc ấp Tân Thuận, xã Tân Lợi thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Mây và Chươnl đã thừa nhận toàn bộ hành vi sử dụng khung khí khống chế anh Dươnl để cướp chiếc xe mô tô.