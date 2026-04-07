Bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy tại khu đấu giá tại Hà Nội

Thứ Ba, 13:22, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ trong thời gian ngắn sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an phường Phú Lương (Hà Nội) đã khẩn trương truy xét, bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp xe máy, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại.

Ngày 7/4, Công an TP Hà Nội thông tin về kết quả điều tra, khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại địa bàn phường Phú Lương.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 2/4/2026, anh T.V.L (SN 2005, trú tại xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe máy nhãn hiệu Wave màu trắng xám, mang BKS 18D1-797.64 đến để tại khu đấu giá Trinh Lương, tổ 10, phường Phú Lương.

Đối tượng Nguyễn Hải Hoàn và T.V.T

Đến khoảng 12h30 cùng ngày, khi quay lại lấy phương tiện, anh L phát hiện chiếc xe đã “không cánh mà bay”. Ngay lập tức, nạn nhân đã đến trụ sở Công an phường Phú Lương để trình báo sự việc.

Xác định tính chất vụ việc gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chỉ huy Công an phường Phú Lương đã chỉ đạo các cán bộ chiến sĩ khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Với tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát hiện trường, trích xuất camera và xác minh các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường đã nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn, xác định được 2 đối tượng thực hiện hành vi phạm tội gồm: T.V.T (SN 2010, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Hải Hoàn (SN 2005, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh).

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ tang vật gồm: 01 xe máy nhãn hiệu Wave màu trắng xám, BKS 18D1-797.64 (tài sản của anh L); 01 xe máy nhãn hiệu Wave màu xanh xám, không gắn biển kiểm soát (phương tiện các đối tượng sử dụng).

Việc kịp thời khám phá vụ án và thu hồi tài sản trả lại cho người dân của Công an phường Phú Lương đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại cơ sở, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an. Hiện, Công an phường Phú Lương đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý các đối tượng nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: vụ trộm cắp xe máy ở Phú Lương trộm cắp xe máy Nguyễn Hải Hoàn
