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Bắt 2 đối tượng vây ráp, đập phá xe của nhau tại trung tâm TP.HCM

Thứ Ba, 18:10, 14/07/2026
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VOV.VN - Công an TP.HCM vừa bắt 2 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, rượt đuổi đập phá xe của nhau gây ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm Thành phố.

Ngày 14/7, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thanh Lâm (46 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa, Quận 3 cũ, TP.HCM) và Dương Quốc Thái (42 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Thủ Đức cũ, TP.HCM) để điều tra hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

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Công an bắt 2 đối tượng về đồn công an.

Theo thông tin ban đầu, ngày 12/7, Công an phường Bến Thành tiếp nhận tin báo về vụ việc xô xát, đánh nhau tại giao lộ Nguyễn Du - Huyền Trân Công Chúa, vào khoảng 17h40 cùng ngày nên tiến hành xác minh, làm rõ.

Bước đầu Cơ quan Công an xác định vào thời điểm trên, xe ô tô Porsche do Dương Quốc Thái điều khiển và xe ô tô Mitsubishi do Trần Thanh Lâm cầm lái cùng lưu thông trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Khi rẽ vào đường Nguyễn Du, hai phương tiện đã chèn ép, tạt đầu xe nhau.

Đến giao lộ Nguyễn Du - Huyền Trân Công Chúa (Quận 1 cũ), Thái và Lâm dừng xe giữa ngã tư gây cản trở giao thông. Thái xuống xe chửi bới, đạp rớt mặt kính chiếu hậu bên trái xe của Lâm rồi lên xe định bỏ đi. Trần Thanh Lâm kéo một chiếc xe máy của người dân ra chặn đầu xe Porsche, dùng chân và tay đạp làm móp cửa phụ phía trước xe của Thái. Mặc dù đã có người can ngăn nhưng Thái và Lâm vẫn rượt đuổi, chửi bới, đập phá tài sản của nhau, gây náo loạn cả đoạn đường.

Công an TP.HCM cho biết, những hành vi manh động, dừng xe giữa đường để xô xát không chỉ đe dọa an toàn của bản thân và người đi đường, mà người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự, đồng thời khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh khi xảy ra va chạm hoặc mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông, tuyệt đối không tự giải quyết bằng bạo lực.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
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