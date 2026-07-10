Khởi tố 4 bị can trong vụ đánh người sau cuộc nhậu khiến một người tử vong

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 5/7, ông Nguyễn Thành Nh. tổ chức uống rượu tại nhà ở đường Hoàng Anh, khu phố Thủ Tửu, cùng 5 người gồm Nguyễn Văn Một, Nguyễn Thanh Vũ, Lê Huỳnh Th, Dương Quốc T và Nguyễn Đình T.

Trong lúc nhậu, Nguyễn Thanh Vũ xảy ra mâu thuẫn với Dương Quốc T và Nguyễn Văn Một. Sau đó, Vũ điều khiển xe máy về nhà và rủ ba người đang ngồi nhậu cùng là Nguyễn Huỳnh Khánh Duy (SN 1998, còn gọi là Tí Em), Lý Nhật Duy (SN 2005) và Huỳnh Phú Giàu (SN 2001) quay lại để đánh những người vừa xảy ra xích mích.

Khi đến nơi, Nguyễn Thanh Vũ dùng tay đánh vào mặt Dương Quốc T. Đồng thời, Vũ chỉ ông Nguyễn Văn Một là người đã đánh mình trước đó. Nguyễn Huỳnh Khánh Duy liền dùng tay đánh rồi đẩy ông Một khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống nền gạch, bất tỉnh và co giật.

Ông Nguyễn Văn Một được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, đến ngày 6/7, nạn nhân đã tử vong do chấn thương.

Thực nghiệm lại hiện trường vụ án (Ảnh: M.Đ)

Cơ quan Công an khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can và ra lệnh tạm giam liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích (Ảnh: M.Đ)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can và ra lệnh tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Danh tính các bị can chưa được cơ quan điều tra công bố đầy đủ.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.