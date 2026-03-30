中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt 3 đối tượng “bay lắc” trong phòng đóng kín

Thứ Hai, 16:10, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 30/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Đại Xuyên vừa phát hiện nhóm thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, Tổ công tác Công an xã Đại Xuyên đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng.

3 đối tượng tại hiện trường

Cụ thể, tại nhà của Lý Vĩnh Long (sinh năm 1998, trú tại thôn Hòa Khê, xã Đại Xuyên, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện 3 đối tượng gồm: Lý Vĩnh Long, Tạ Văn Hoàng (sinh năm 2000, trú tại thôn Vĩnh Ninh, xã Đại Xuyên) và Nguyễn Đình Cường (sinh năm 2001, trú tại thôn Khai Thái, xã Đại Xuyên, Hà Nội) đang sử dụng trái phép chất ma túy dạng “ngựa” (Methamphetamine).

Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm: 1 ống hút tự chế, 1 bật lửa gas, 2 mảnh giấy bạc có dính chất ma túy và 0,303 gam Methamphetamine.

Hiện Công an xã Đại Xuyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chuyển các đối tượng cho cơ quan cảnh sát tội phạm về ma túy để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bắt nóng “shipper” ma túy trên taxi ở Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng công an Hà Nội vừa bắt giữ Nguyễn Văn Nam (SN 1994, quê Bắc Ninh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn chất cấm dạng thảo mộc tổng hợp sử dụng taxi để vận chuyển ma túy.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: bắt quả tang sử dụng ma túy ma túy đá Methamphetamine sử dụng ma túy để bay lắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bóc gỡ đường dây ma túy lớn ở Hà Nội, phát hiện cả súng đạn
VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đường dây mua bán, vận chuyển hơn 25kg ma túy tại phường Hoàng Mai. Tang vật thu giữ gồm nhiều loại ma túy và cả súng, đạn.

Liên tiếp bắt giữ 5 đối tượng liên quan ma túy
VOV.VN - Ngày 13/3, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, Công an phường Quyết Thắng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 5 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
PODCAST
Tin nóng
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật