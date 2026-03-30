Bắt 3 đối tượng “bay lắc” trong phòng đóng kín

Trước đó, Tổ công tác Công an xã Đại Xuyên đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng.

3 đối tượng tại hiện trường

Cụ thể, tại nhà của Lý Vĩnh Long (sinh năm 1998, trú tại thôn Hòa Khê, xã Đại Xuyên, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện 3 đối tượng gồm: Lý Vĩnh Long, Tạ Văn Hoàng (sinh năm 2000, trú tại thôn Vĩnh Ninh, xã Đại Xuyên) và Nguyễn Đình Cường (sinh năm 2001, trú tại thôn Khai Thái, xã Đại Xuyên, Hà Nội) đang sử dụng trái phép chất ma túy dạng “ngựa” (Methamphetamine).

Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm: 1 ống hút tự chế, 1 bật lửa gas, 2 mảnh giấy bạc có dính chất ma túy và 0,303 gam Methamphetamine.

Hiện Công an xã Đại Xuyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chuyển các đối tượng cho cơ quan cảnh sát tội phạm về ma túy để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.