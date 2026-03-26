Bóc gỡ đường dây ma túy lớn ở Hà Nội, phát hiện cả súng đạn

Ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Đức Thiện (SN 1985, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) và Vương Tùng (SN 1980, trú tại Vĩnh Tuy, Hà Nội) về tội mua bán trái phép chất ma túy; Lương Ngọc Huy (SN 1990, trú tại Hồng Hà, Hà Nội) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lương Ngọc Huy (bên trái) cùng 2 đối tượng Đối tượng Vương Tùng và Ngô Đức Thiện

Trước đó, ngày 22/9/2025, tại ngõ 1277 Giải Phóng, Công an phường Hoàng Mai phát hiện Vương Tùng có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra hành chính, đối tượng khai nhận được Ngô Đức Thiện thuê đi giao ma túy cho khách.

Tiến hành khám xét nơi ở của Thiện tại cùng địa chỉ, lực lượng chức năng thu giữ một lượng lớn ma túy, cùng 1 khẩu súng nhãn hiệu RETAYPM và 10 viên đạn.

Mở rộng điều tra, Công an phường Hoàng Mai đã bắt giữ Lương Ngọc Huy - đối tượng liên quan trong đường dây tiêu thụ ma túy; đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội tiếp tục xác minh, làm rõ.

Kết quả giám định cho thấy tổng số tang vật thu giữ lên tới hơn 25,5kg ma túy các loại - một con số đặc biệt lớn, cho thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố các bị can theo quy định của pháp luật.