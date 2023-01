Bắt 3 đối tượng có hành vi mua bán, làm giả vé thu phí đường bộ

Ngày 13/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội cho biết đang củng cố tài liệu, chứng cứ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu Văn Quang, Nguyễn Hồng Quang và Nguyễn Thị Huệ cùng trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội về tội "Làm, buôn bán tem giả, vé giả" theo quy định tại Điều 202 Bộ luật Hình sự 2015.

Các đối tượng trong vụ án.

Trước đó, vào ngày 12/1/2023, Phòng An ninh điều tra Công an Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ phát hiện Nguyễn Hồng Quang, trú tại Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội mang theo 500 vé dịch vụ cước phí đường bộ (tổng giá trị phí đường bộ ghi trên vé là 78 triệu đồng) và Triệu Văn Quang, trú tại Thanh Trì cũng mang theo người 515 vé dịch vụ cước phí đường bộ (tổng giá trị phí đường bộ ghi trên vé là 79,8 triệu đồng) có dấu hiệu làm giả. Tổ công tác đã đưa 02 đối tượng trên về trụ sở Công an để làm việc.

Đối tượng Triệu Văn Quang tại Cơ quan điều tra.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đặt in, mua vé giả từ đầu năm 2021, tại cửa hàng photocopy tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì do Nguyễn Thị Huệ làm chủ và cửa hàng photocopy tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội. Vé được bán cho khách và lái xe có nhu cầu mua.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng và các cơ sở in ấn vé giả, Cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng. Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Văn Quang, Nguyễn Hồng Quang và Nguyễn Thị Huệ.

Số vé giả bị thu giữ

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng trên về hành vi Làm, buôn bán tem giả, vé giả theo quy định tại Điều 202 Bộ luật Hình sự 2015../.