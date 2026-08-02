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Bắt 3 đối tượng trong đường dây dùng “app tình cảm” lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng

Chủ Nhật, 09:46, 02/08/2026
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VOV.VN - Tiếp tục mở rộng điều tra Chuyên án 018L về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ thêm 3 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới, hoạt động dưới vỏ bọc các ứng dụng kết bạn, tình cảm. 

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Văn Sỹ, sinh năm 1994, trú tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; Lê Nhật Tài, sinh năm 2000, trú tại xã Phú Thọ, tỉnh Thanh Hóa; Chu Văn Thành, sinh năm 1988, trú tại xã Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn.

Theo kết quả điều tra, cả ba đều giữ vai trò quan trọng trong tổ chức tội phạm. Việc bắt giữ các đối tượng này đánh dấu quá trình bóc gỡ toàn bộ đường dây trong Chuyên án 018L.

bat 3 doi tuong trong duong day dung app tinh cam lua dao hon 2.300 ty dong hinh anh 1
Lê Văn Sỹ (trái) và Chu Văn Thành

Trước đó, ngày 31/1/2026, Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; Công an tỉnh Tây Ninh; Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đồng loạt kiểm tra tòa nhà V2, Khu Hoàng Nam, thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều công dân Việt Nam làm việc trong các “công ty” do người nước ngoài điều hành, có dấu hiệu tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Các đối tượng sau đó được đưa về Việt Nam để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố 2 vụ án, 64 bị can về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định, số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại trên cả nước lên tới hơn 2.300 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của các đối tượng và những nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

CTV Gia Hưng/VOV-Đông Bắc
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