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Bắt đối tượng truy nã đặc biệt lừa đảo chiếm đoạt hơn 16,7 tỷ đồng

Thứ Bảy, 11:09, 25/07/2026
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VOV.VN - Sau 4 năm lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành và sang Campuchia, Nguyễn Phạm Như Huỳnh bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp các đơn vị bắt giữ tại xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh). Đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 16,7 tỷ đồng.

Ngày 25/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh và Công an xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Phạm Như Huỳnh (SN 1987, thường trú tại phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.

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Đối tượng Nguyễn Phạm Như Huỳnh

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2022, đối tượng Huỳnh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 bị hại trên địa bàn TP Cần Thơ với tổng số tiền trên 16,7 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu góp vốn, nhận cầm thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, Huỳnh lẩn trốn trên nhiều địa bàn các tỉnh thành khác nhau như: An Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Campuchia… trong thời gian 4 năm.

Trong quá trình xác minh, truy bắt, lực lượng trinh sát đã không ngừng thu thập, củng cố thông tin, xác minh nhiều nguồn tin có liên quan đến đối tượng. Tuy nhiên, do đối tượng thường xuyên thay đổi nơi lẩn trốn, di chuyển qua nhiều địa phương khác nhau nên công tác truy bắt gặp không ít khó khăn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp công tác, liên tục rà soát, xác minh, truy tìm dấu vết và phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ Nguyễn Phạm Như Huỳnh tại xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh).

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Cảnh sát 113 bắt nóng kẻ trộm xe máy trong đêm ở Hà Nội

VOV.VN - Nhận tin báo về vụ trộm xe máy tại phường Hoàng Liệt (Hà Nội), lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt, phối hợp người dân khống chế, bắt giữ nghi phạm ngay trong đêm. Tang vật gồm một xe máy Yamaha Sirius và một điện thoại di động đã được thu giữ.

Theo Trần Lĩnh/Báo Công an nhân dân
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