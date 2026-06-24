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Bắt 3 đối tượng trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy gian ở Hà Nội

Thứ Tư, 17:08, 24/06/2026
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VOV.VN - Ngày 24/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Thanh Liệt đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp xe máy và hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đồng thời bắt giữ 3 đối tượng liên quan.

Trước đó, Công an phường Thanh Liệt tiếp nhận trình báo của người dân về việc bị mất chiếc xe máy Honda mang biển kiểm soát 29Y1-603.76, trị giá khoảng 25 triệu đồng tại khu vực phố Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

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Các đối tượng Quốc Anh - Vũ - Cương (từ trái qua phải)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Thanh Liệt đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, xác minh và nhanh chóng làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Lương Văn Cương (SN 1994, trú tại xóm Kẽm, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiếp tục xác định hai đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm Trịnh La Hoàng Vũ (SN 2006) và Trần Quốc Anh (SN 2007), cùng trú tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. Hai đối tượng này được xác định đã mua chiếc xe máy do Cương trộm cắp.

Hiện Công an phường Thanh Liệt đã ra quyết định tạm giữ đối với 3 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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