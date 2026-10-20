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Bắt 3 nghi can đập vỡ kính hàng loạt ô tô trong đêm ở Nghệ An

Thứ Ba, 12:06, 20/10/2026
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VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 3 nghi can liên quan vụ đập vỡ kính 10 ô tô tại phường Thành Vinh và xã Diễn Châu.

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 3 nghi can liên quan các vụ đập vỡ kính 8 ô tô xảy ra trên địa bàn phường Thành Vinh. Danh tính các nghi can hiện chưa được công bố.

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Công an phường Thành Vinh có mặt tại hiện trường thu thập thông tin, điều tra, xác minh vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm nghi can này còn liên quan vụ đập kính 2 ô tô xảy ra tại xã Diễn Châu.

Trước đó, từ tối 18/10 đến rạng sáng 19/10, hai vụ đập vỡ kính ô tô xảy ra tại phường Thành Vinh và xã Diễn Châu, khiến 10 xe bị hư hỏng. Trong đó, 8 ô tô đỗ trên vỉa hè đường Quang Trung, phường Thành Vinh, bị đập vỡ kính; tại xã Diễn Châu, hai ô tô đỗ gần nhà dân cũng bị đập vỡ kính.

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Hàng loạt xe ô tô tại phường Thành Vinh bị đập vỡ kính. (Ảnh: Minh Châu).

Theo thông tin ban đầu, sau khi kiểm tra, chủ một ô tô tại xã Diễn Châu phát hiện đồ đạc bên trong có dấu hiệu bị lục lọi. Tại phường Thành Vinh, cơ quan chức năng chưa ghi nhận tài sản bên trong các xe bị mất theo thông tin xác minh ban đầu.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, hành vi của các nghi can và những tình tiết liên quan.

Bá Thăng/VOV.VN
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