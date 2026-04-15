Bắt "bà trùm" cầm đầu đường dây chôn lấp hơn 20.000 tấn chất thải

Tối 14/4, đại diện Cục Cảnh sát môi trường cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP.HCM đấu tranh, triệt phá chuyên án về đường dây có dấu hiệu phạm tội Gây ô nhiễm môi trường do Lê Thị Thùy Trang (SN 1977, ngụ phường An Lạc, TP.HCM) cầm đầu.

Từ đầu năm 2024 đến nay, các pháp nhân do Trang đứng sau chỉ đạo, điều hành, vận chuyển chất thải rắn thông thường từ các nguồn thải nhưng không chuyển giao hết cho đơn vị chức năng hoặc xử lý theo quy định. Đường dây của Trang sử dụng hàng trăm chuyến xe đầu kéo (tải trọng từ 25-30 tấn) chôn, lấp, đổ hàng chục nghìn tấn chất thải trái pháp luật tại TP.HCM và các tỉnh.

Đường dây gây ô nhiễm môi trường quy mô cực lớn do do Lê Thị Thùy Trang cầm đầu.

Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Thịnh Phát, Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Thịnh Phát, Công ty Thương mại Vận chuyển An Bình, Công ty TNHH Môi trường Đất Xanh Miền Nam là các pháp nhân trong “hệ sinh thái” do Trang đứng sau chỉ đạo.

Trang thuê Nguyễn Thanh Phỉ, Phùng Quốc Anh, Nguyễn Huy Trường, Nguyễn Tấn Phát đứng tên Giám đốc, người đại diện theo pháp luật các công ty. Ngoài ra, Trang cũng thuê Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Xuân Tỷ, làm kế toán.

Từ năm 2024 đến nay, dưới sự chỉ đạo của Trang, Nguyễn Văn Hiệp điều hành các lái xe, sử dụng xe tải đến các chủ nguồn thải hoạt động trong lĩnh vực dệt nhuộm, thuộc da, sản xuất giấy, thủy sản, đá granite… trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh để nhận thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường là bùn thải, xỉ than, bột đá.

Theo chỉ đạo của Trang, các đối tượng lấy chất thải trực tiếp từ nguồn thải, theo quy định phải xử lý nhưng thực tế không xử lý mà trực tiếp vận chuyển đi đến các điểm đổ thải (chôn, san lấp mặt bằng,…).

Hoặc sau khi lấy chất thải từ nguồn thải, nhóm sẽ có “động tác giả” để qua mắt cơ quan chức năng bằng cách chở chất thải về Công ty TNHH Môi trường Đất Xanh Miền Nam (tên cũ là Công ty Nam Thái Dương – có chức năng xử lý chất thải).

Theo quy trình xử lý chất thải là 45 ngày, nhưng thực tế những lô chất thải này không qua xử lý hoặc xử lý nhưng chưa đạt chuẩn, phối trộn rồi vận chuyển đi đến các điểm đổ thải để chôn, san lấp mặt bằng…

Để hợp thức hóa chứng từ, cân đối kế toán, Trang đã liên hệ mua hóa đơn của Công ty TNHH Thương mại Xử lý Môi trường Thành Lập để Công ty Thành Lập xuất hóa đơn đầu vào cho Công ty Thương mại Thịnh Phát, Công ty Thịnh Phát, Công ty An Bình với chi phí 3,2 - 6%/giá trị hàng hóa trước thuế.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Trang đã sử dụng lớp vỏ bọc là các công ty được cấp giấy phép về môi trường, có chức năng xử lý chất thải, đã ký nhiều hợp đồng xử lý chất thải với giá “siêu rẻ”, kết hợp với các công ty thu gom, vận chuyển chất thải, tạo thành một mô hình khép kín trong “hệ sinh thái”.

Chất thải sau khi thu gom từ chủ nguồn thải sẽ được đổ trực tiếp ra môi trường hoặc bán cho khách hàng có yêu cầu bón cây, san lấp mặt bằng nhằm thu lợi bất chính.

Đường dây của Trang đã chôn, lấp, đổ hàng chục nghìn tấn chất thải trái pháp luật tại TP.HCM và các tỉnh.

Kết luận giám định tư pháp của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an và của Giám định viên tư pháp thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM xác định, các mẫu chất thải thu tại các địa điểm đổ thải trái phép đều là chất thải rắn, phải được xử lý trước khi thải ra môi trường.

Ngày 26/3, lực lượng chức năng đã huy động gần 100 trinh sát, điều tra viên, chia thành nhiều tổ công tác, tiến hành khám xét khẩn cấp, lập biên bản ghi nhận hiện trường tại 6 địa điểm trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả thu giữ hơn 50.000 USD, gần 2 tỷ đồng, hàng chục cuốn sổ đỏ, 12 CPU máy tính phục vụ hoạt động của các công ty và hàng trăm thùng carton chứa nhiều đồ vật, tài liệu là hồ sơ pháp nhân, hợp đồng, phiếu thu chi, sổ sách, chứng từ kế toán…

Quá trình mở rộng điều tra, đến nay xác định các công ty do Trang điều hành đã đổ thải trái phép tại 11 điểm với tổng khối lượng hơn 20.160 tấn chất thải rắn ra môi trường.

Cảnh sát đã triệu tập 23 người có liên quan về trụ sở làm việc. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi tham gia vào hoạt động thu, xử lý chất thải của các công ty do Trang điều hành.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng, ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thùy Trang và 6 đồng phạm gồm: Nguyễn Văn Hiệp, Tăng Tư Thế, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phùng Quốc Anh, Nguyễn Thanh Phỉ và Vũ Thị Thuận về tội “Gây ô nhiễm môi trường” và tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Đối với các đối tượng, pháp nhân khác có liên quan, lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác, truy xét, củng cố tài liệu chứng cứ, xử lý theo quy định pháp luật.