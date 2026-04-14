Bắt kẻ phá két sắt, trộm vàng và tiền mặt ở Hà Nội

Thứ Ba, 19:19, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 14/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Hòa Phú vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng phá két sắt, trộm cắp số lượng lớn vàng và tiền mặt tại nhà dân trên địa bàn.

Thông tin từ Công an xã Hòa Phú (TP Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Huy (SN 2005, trú tại xã Hòa Phú) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an xã Hòa Phú tiếp nhận tin báo của anh H. (SN 1995) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà tại thôn Phú Đức, xã Hòa Phú, phá két sắt, lấy trộm 18,5 chỉ vàng cùng khoảng 70 triệu đồng tiền mặt.

bat ke pha ket sat, trom vang va tien mat o ha noi hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Huy

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Đến ngày 09/4/2026, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Huy là nghi phạm chính gây ra vụ trộm. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai, sau khi trộm được số vàng, Huy đã mang đi bán lấy tiền để trả nợ, tham gia đánh bạc trên mạng và chi tiêu cá nhân.

Hiện, Công an xã Hòa Phú đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
VOV.VN - Ngày 8/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Phú Thượng vừa triệt phá thành công và làm rõ ổ nhóm thanh thiếu niên trộm cắp tài sản gồm 9 đối tượng. Nhóm này khai nhận đã thực hiện hàng loạt vụ trộm xe tại nhiều địa bàn dân cư để lấy tiền "nướng" vào game.

