Bắt kẻ phá két sắt, trộm vàng và tiền mặt ở Hà Nội

Thông tin từ Công an xã Hòa Phú (TP Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Huy (SN 2005, trú tại xã Hòa Phú) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an xã Hòa Phú tiếp nhận tin báo của anh H. (SN 1995) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà tại thôn Phú Đức, xã Hòa Phú, phá két sắt, lấy trộm 18,5 chỉ vàng cùng khoảng 70 triệu đồng tiền mặt.

Đối tượng Nguyễn Văn Huy

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Đến ngày 09/4/2026, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Huy là nghi phạm chính gây ra vụ trộm. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai, sau khi trộm được số vàng, Huy đã mang đi bán lấy tiền để trả nợ, tham gia đánh bạc trên mạng và chi tiêu cá nhân.

Hiện, Công an xã Hòa Phú đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.