Bắt cán bộ ngân hàng lừa đáo hạn chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng

Trong thời gian từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026, Lê Văn Thành đã đưa ra thông tin gian dối về mục đích vay tiền làm đáo hạn ngân hàng đối với nhiều người dân trên địa bàn xã Lao Bảo và xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tổng đạt quyết định bắt bị can để tạm giam

Thời điểm đó, Thành đang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng ở địa bàn xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Vì vậy, Thành đã được nhiều người dân tin tưởng, cho vay nhiều khoản tiền để đáo hạn ngân hàng. Sau khi nhận tiền vay, Thành đã chiếm đoạt và sử dụng phần lớn số tiền này để trả nợ cho các khoản vay khác của mình. Bằng thủ đoạn này, Thành đã chiếm đoạt của nhiều bị hại tại xã Lao Bảo và xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra và thông báo đến người dân các địa phương trong và ngoài tỉnh về vụ việc. Công an cũng đề nghị nếu có ai bị Lê Văn Thành chiếm đoạt tài sản với hành vi, thủ đoạn như trên, đề nghị liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.