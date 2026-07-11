English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt cán bộ ngân hàng lừa đáo hạn chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng

Thứ Bảy, 10:34, 11/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Thành, 32 tuổi, trú tại thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong thời gian từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026, Lê Văn Thành đã đưa ra thông tin gian dối về mục đích vay tiền làm đáo hạn ngân hàng đối với nhiều người dân trên địa bàn xã Lao Bảo và xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

bat can bo ngan hang lua dao han chiem doat hon 29 ty dong hinh anh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tổng đạt quyết định bắt bị can để tạm giam

Thời điểm đó, Thành đang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng ở địa bàn xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Vì vậy, Thành đã được nhiều người dân tin tưởng, cho vay nhiều khoản tiền để đáo hạn ngân hàng. Sau khi nhận tiền vay, Thành đã chiếm đoạt và sử dụng phần lớn số tiền này để trả nợ cho các khoản vay khác của mình. Bằng thủ đoạn này, Thành đã chiếm đoạt của nhiều bị hại tại xã Lao Bảo và xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra và thông báo đến người dân các địa phương trong và ngoài tỉnh về vụ việc. Công an cũng đề nghị nếu có ai bị Lê Văn Thành chiếm đoạt tài sản với hành vi, thủ đoạn như trên, đề nghị liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lợi dụng lễ hội pháo hoa Đà Nẵng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Lợi dụng lễ hội pháo hoa Đà Nẵng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng vừa làm rõ nhóm đối tượng lợi dụng nhu cầu mua vé xem pháo hoa, đặt phòng lưu trú tăng cao trong thời gian diễn ra Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân và du khách.

Lợi dụng lễ hội pháo hoa Đà Nẵng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng lễ hội pháo hoa Đà Nẵng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng vừa làm rõ nhóm đối tượng lợi dụng nhu cầu mua vé xem pháo hoa, đặt phòng lưu trú tăng cao trong thời gian diễn ra Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân và du khách.

Khởi tố 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo mô hình đa cấp
Khởi tố 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo mô hình đa cấp

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (sinh năm 1983, trú TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Được (sinh năm 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo mô hình đa cấp

Khởi tố 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo mô hình đa cấp

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (sinh năm 1983, trú TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Được (sinh năm 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Nóng 24h: Diễn biến mới vụ án lừa đảo “hợp đồng kỳ nghỉ”
Nóng 24h: Diễn biến mới vụ án lừa đảo “hợp đồng kỳ nghỉ”

VOV.VN - Công an Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can liên quan đến các hành vi lừa đảo trong hoạt động mua bán, môi giới chuyển nhượng “sở hữu kỳ nghỉ”.

Nóng 24h: Diễn biến mới vụ án lừa đảo “hợp đồng kỳ nghỉ”

Nóng 24h: Diễn biến mới vụ án lừa đảo “hợp đồng kỳ nghỉ”

VOV.VN - Công an Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can liên quan đến các hành vi lừa đảo trong hoạt động mua bán, môi giới chuyển nhượng “sở hữu kỳ nghỉ”.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật