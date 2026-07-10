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Lợi dụng lễ hội pháo hoa Đà Nẵng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Sáu, 20:42, 10/07/2026
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VOV.VN - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng vừa làm rõ nhóm đối tượng lợi dụng nhu cầu mua vé xem pháo hoa, đặt phòng lưu trú tăng cao trong thời gian diễn ra Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân và du khách.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 09/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng đã triệu tập, làm việc với 2 đối tượng gồm: Nguyễn Hiểu Phong (sinh năm 1998, trú TP Hải Phòng, tạm trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và Lương Gia Tuấn (sinh năm 2007, trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng).

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2 đối tượng bị triệu tập lên cơ quan công an TP Đà Nẵng

Qua làm việc, cơ quan Công an xác định, từ tháng 3/2026, do không có nghề nghiệp ổn định, muốn có tiền tiêu xài, các đối tượng đã bàn bạc, phân công vai trò để thực hiện hành vi lừa đảo. Nhóm này sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo ảo để đăng nhiều bài viết thanh lý, bán vé xem pháo hoa quốc tế DIFF 2026, nhận đặt phòng khách sạn kèm theo các số điện thoại 0702951824, 0589077351, 0922622174 vào các hội nhóm du lịch Đà Nẵng. Khi có người liên hệ, các đối tượng sử dụng công nghệ AI để tạo vé điện tử, hóa đơn thanh toán và xác nhận đặt phòng giả nhằm tạo lòng tin. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

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Cảnh báo đặt phòng và mua vé pháo hoa qua mạng xã hội

Bước đầu, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của nhiều bị hại trên địa bàn cả nước.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân và du khách chỉ mua vé, đặt phòng, đặt tour thông qua các kênh chính thức hoặc đơn vị uy tín; cảnh giác với các bài đăng bán vé, nhượng phòng giá rẻ bất thường trên mạng xã hội; chủ động gọi điện xác minh với khách sạn hoặc ban tổ chức trước khi chuyển tiền và tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin.

Những trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc là bị hại của vụ việc, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu) hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
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