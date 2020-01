Bắt đối tượng 24 tiền án, tiền sự trộm IPhone 7 của người chờ đổ xăng

Ngày 7/1, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà nội cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Đồng Văn Sự (SN 1959; trú tại tỉnh Nam Định) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Sự tại cơ quan điều tra.

Trước đó, tối ngày 30/12, tổ công tác của của Công an phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng làm nhiệm vụ tuần tra khu vực đường Thanh Nhàn. Khi đến cửa hàng xăng dầu ở ngã ba Võ Thị Sáu - Thanh Nhàn, tổ công tác đã phát hiện một người đàn ông đang lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 7 Plus của người dân đang chờ đổ xăng. Ngay lập tức, tổ công tác đã cùng với người dân xung quanh khống chế và đưa đối tượng về trụ sở.



Tại cơ quan Công an, danh tính của đối tượng được làm rõ là Đồng Văn Sự (SN 1959, trú tại tỉnh Nam Định).

Theo hồ sơ, Sự có tới 24 tiền án, tiền sự về các tội "Trộm cắp tài sản", "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản XHCN"...