Bắt đối tượng chuyên đột nhập nhà dân, trộm cắp tài sản hơn 400 triệu đồng

Tối ngày 26/04, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận tin báo về việc bà Lăng Thị Bắc (sinh năm 1969, trú tại thôn Thâm Mò, xã Đồng Đăng) bị kẻ gian cưa song sắt cửa sổ, đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản gồm tiền cùng nhiều tài sản có giá trị khác như dây chuyền, vòng đeo tay, nhẫn bằng vàng và bạc.

Xác định đây là vụ trộm cắp tài sản lớn, đặc biệt là gần dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, gây tâm lý bất an, hoang mang đối với quần chúng nhân dân. Với tinh thần quyết tâm, khẩn trương đấu tranh với tội phạm, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn và Đại tá Nguyễn Quang Huyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Đồng Đăng huy động, tập trung tối đa lực lượng, tiến hành khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, xác minh đối tượng nghi vấn.

Đối tượng Trịnh Văn Bình tại cơ quan công an.

Chỉ chưa đầy 72 giờ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Trịnh Văn Bình (sinh năm 1990, đăng ký thường trú tại xóm Đồng Mạc, xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên; chỗ ở hiện nay tại thôn Hoàng Văn Thụ, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) là đối tượng nghi vấn. Tiến hành triệu tập đối tượng, xác định Bình là chủ cửa hàng cơ khí Bình An thuộc xã Đồng Đăng, đồng thời là thợ cơ khí có tay nghề.

Do thời gian gần đây gặp khó khăn về kinh tế nên Bình đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan Công an, Trịnh Văn Bình khai nhận toàn bộ hành vi cưa song sắt cửa, cưa két sắt trộm cắp tài sản của gia đình bà Lăng Thị Bắc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều công cụ mà Bình sử dụng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật đối tượng dùng để gây án.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an còn làm rõ trước đó ngày 7/3/2026, Bình đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Học tại thôn Ga, xã Đồng Đăng theo thủ đoạn tương tự, lấy trộm tài sản với giá trị ước tính khoảng 400 triệu đồng. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Trịnh Văn Bình để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.