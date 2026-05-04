Bắt giữ 2 đối tượng phá cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản

Trước đó, ngày 30/4/2026, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu biệt thự Catalan, khối 18, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn có 2 chiếc xe ô tô bị đập phá cửa kính và mất tài sản trong xe gồm tiền, điện thoại di động.

Xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, phương thức, thủ đoạn chuyên nghiệp, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và dư luận xã hội, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an phường Đông Kinh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, khoanh vùng đối tượng, tổ chức đấu tranh, truy xét, bắt giữ đối tượng.

Hiện trường 2 chiếc xe ô tô bị các đối tượng đập vỡ cửa kính để trộm cắp tài sản.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng gây án là Phạm Minh Tân (sinh năm 2004, trú tại Tổ dân phố Xuân Thành, phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Anh Văn (sinh năm 2006, trú tại thôn Nhị Khê, xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội).

Tối 28/4/2026, hai đối tượng điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Blade BKS 29Y7-360.62 từ Hà Nội lên Lạng Sơn. Sau đó, khi phát hiện khu vực gần Quốc lộ 1A, nơi có nhiều biệt thự, nhà ở liền kề, tập trung nhiều ô tô đỗ ven đường nhưng không có người trông coi, các đối tượng đã thực hiện hành vi đập phá kính ô tô để trộm cắp tài sản.

Cụ thể, khoảng 2h30 phút ngày 30/4/2026, lợi dụng đêm khuya, vắng người, các đối tượng di chuyển đến khu biệt thự Catalan, khi phát hiện xe ô tô VinFast VF9 đỗ bên đường, Tân xuống xe quan sát, dùng tua vít phá kính, lấy trộm điện thoại di động trong xe. Tiếp đó, các đối tượng di chuyển khoảng 200m thì phát hiện chiếc xe ô tô nhãn hiệu Peugeot màu trắng đỗ ven đường, Tân quan sát thấy trong xe có một xấp tiền nên tiếp tục dùng tua vít phá kính, lấy toàn bộ số tiền. Sau đó 2 đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường mang tài sản trộm cắp được đi tiêu thụ tại thành phố Hải Phòng và sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xác định, truy bắt các đối tượng tại địa phương nơi cư trú, đồng thời thu giữ tang vật liên quan. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Phạm Minh Tân tại cơ quan công an.

Việc quyết liệt truy xét, không quản ngày đêm, ngày nghỉ lễ, nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng và thu hồi tài sản đã thể hiện tinh thần đấu tranh không khoan nhượng của lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đối với tội phạm, vì bình yên và cuộc sống an ninh, an toàn, hạnh phúc của nhân dân