Vĩnh Long bắt đối tượng truy nã trộm cắp tài sản

Thứ Ba, 17:57, 31/03/2026
VOV.VN - Ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1989, cư trú tổ 5, ấp Bình Đức, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi can tội trộm cắp tài sản.

Căn cứ kết quả điều tra, Nguyễn Văn Hiếu cùng với Nguyễn Minh Giang (sinh năm 1994, nơi thường trú xã Hiếu Thành, Vĩnh Long)  rủ nhau tìm kiếm tài sản để trộm bán lấy tiền tiêu xài.

Vào ngày 25/01/2025, Giang điều khiển xe mô tô chở Hiếu đi tìm tài sản tại các địa bàn xã thuộc tỉnh Vĩnh Long để trộm, khi đến địa bàn ấp Phú Phong, xã Bình Phú thì phát hiện xe mô tô của ông H.V.C.H đậu trước nhà máy cán tôn, không có người trông coi. Hiếu và Giang đã lấy trộm xe mô tô trên, sau đó chia ra tẩu thoát và hẹn gặp nhau tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trước khi sáp nhập) để bán xe mô tô trộm được.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan điều tra

Đến ngày 08/4/2025, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Minh Giang về hành vi can tội trộm cắp tài sản. Bị can Nguyễn Văn Hiếu đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định truy nã bị can.

Tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 26/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long đã kịp thời phối hợp cơ quan chức năng địa phương tổ chức truy bắt thành công Nguyễn Văn Hiếu khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Tân Thới Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh và di lý về Công an tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Quốc Dũng-Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
Làm giả giấy tờ xe ô tô vay tiền rồi trốn biệt tích: Công an phát lệnh truy nã
