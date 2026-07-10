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Bắt đối tượng có 2 tiền án đột nhập phòng trọ 2 lần trong 1 ngày

Thứ Sáu, 15:24, 10/07/2026
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VOV.VN - Chỉ trong một ngày, đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản đã liên tiếp đột nhập 2 phòng trọ trên địa bàn Hà Nội, lấy trộm 2 máy tính xách tay với tổng trị giá khoảng 22 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Thanh Liệt, Hà Nội nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng.

Ngày 10/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Thanh Liệt đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng gây ra hai vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, thu giữ tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an phường Thanh Liệt tiếp nhận đơn trình báo của anh L.V.B. (SN 2005, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 máy tính xách tay trị giá khoảng 18 triệu đồng tại Tổ dân phố số 3, phường Thanh Liệt.

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Đối tượng Trịnh Văn Sử

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và rà soát các đối tượng nghi vấn. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định người thực hiện hành vi trộm cắp là Trịnh Văn Sử (SN 1994, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hưng Yên).

Tại cơ quan Công an, Trịnh Văn Sử khai nhận ngoài vụ trộm cắp máy tính xách tay tại phường Thanh Liệt, cùng ngày, đối tượng còn đột nhập một phòng trọ tại khu vực Phùng Khoang, phường Đại Mỗ để trộm thêm 1 máy tính xách tay trị giá khoảng 4 triệu đồng. Theo cơ quan điều tra, tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong hai vụ việc khoảng 22 triệu đồng.

Quá trình xác minh cho thấy, Trịnh Văn Sử từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng sau khi chấp hành xong án phạt vẫn tiếp tục tái phạm. Đối tượng chủ yếu lợi dụng sự sơ hở của người dân trong việc quản lý tài sản để thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện Công an phường Thanh Liệt đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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