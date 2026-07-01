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Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy tại chợ Nhổn, Hà Nội

Thứ Tư, 20:09, 01/07/2026
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VOV.VN - Ngày 1/7, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Xuân Phương đã phối hợp các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe máy xảy ra tại khu vực chợ Nhổn, phường Xuân Phương.

Trước đó, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Hà Nội tiếp nhận tin báo về vụ việc trộm cắp tài sản xảy ra tại chợ Nhổn, phường Xuân Phương.

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Tổ công tác bắt giữ đối tượng trộm xe máy tại chợ Nhổn, phường Xuân Phương, Hà Nội

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh đã khẩn trương triển khai tổ công tác đến hiện trường để xác minh, xử lý vụ việc. Quá trình phối hợp với người dân tại khu vực, lực lượng chức năng nhanh chóng phát hiện, khống chế và bắt giữ đối tượng L.V.T (sinh năm 1985, thường trú tại tỉnh Sơn La) khi đang thực hiện hành vi trộm cắp xe mô tô. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát 11H1-308.71.

Sau khi hoàn tất công tác ban đầu, tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật và toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an phường Xuân Phương tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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