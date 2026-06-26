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Bắt gọn kẻ trộm máy rửa xe giữa phố Hà Nội

Thứ Sáu, 18:02, 26/06/2026
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VOV.VN - Tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an TP Hà Nội nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại phường Bạch Mai, thu hồi tang vật ngay sau khi gây án.

Ngày 26/6, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh đã kịp thời bắt giữ một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Bạch Mai.

Trước đó, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) tiếp nhận tin báo về một vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại ngõ 448 Bạch Mai, phường Bạch Mai.

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Phối hợp bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại phường Bạch Mai

Ngay sau khi nhận tin, tổ công tác đã khẩn trương phối hợp với Công an phường Bạch Mai có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp truy xét đối tượng.

Qua điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ N.K.K. (SN 1957, thường trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) cùng tang vật là một máy rửa xe nhãn hiệu Ergen. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an phường Bạch Mai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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