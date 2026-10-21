Bắt đối tượng có 7 tiền án, trộm 25,5 chỉ vàng ở Nghệ An

Theo thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Nghệ An, Nguyễn Đình An có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Tháng 5/2026, An chấp hành xong án phạt tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi trở về địa phương, do không có nghề nghiệp ổn định, An thường đi lang thang, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Đình An tại cơ quan Công an. (Ảnh:Công an Nghệ An).

Ngày 8/10/2026, An đột nhập vào một nhà dân tại xã Nam Đàn khi không có người ở nhà, cạy két sắt và lấy trộm 25,5 chỉ vàng, trị giá khoảng 350 triệu đồng.

Quá trình thực hiện hành vi, An tháo biển kiểm soát xe mô tô, luôn đeo khẩu trang, mặc áo dài tay và chọn những tuyến đường không có camera giám sát để di chuyển, gây khó khăn cho lực lượng Công an trong quá trình xác minh, truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 18/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Nam Đàn đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các xã Yên Trung, Lam Thành bắt giữ Nguyễn Đình An về hành vi trộm cắp tài sản khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hưng Nguyên.

Tang vật vụ án. (Ảnh:Công an Nghệ An).

Tại cơ quan Công an, An khai nhận sau khi trộm số vàng trên đã chia nhỏ, mang đi bán tại nhiều tỉnh, thành phố để lấy tiền tiêu xài, đánh bạc và mua xe mô tô làm phương tiện phục vụ các lần trộm cắp tiếp theo.

Tang vật thu giữ gồm 2 xe mô tô, 2 con dao, 1 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan chức năng thông báo, ai là bị hại của Nguyễn Đình An đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, địa chỉ số 55 đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, để trình báo.