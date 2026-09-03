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Liên tiếp bắt các đối tượng trộm cắp tài sản có nhiều tiền án

Thứ Năm, 21:17, 03/09/2026
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VOV.VN - Công an Hà Nội liên tiếp bắt giữ, khởi tố nhiều đối tượng trộm cắp tài sản tại các địa bàn. Các vụ việc liên quan đến trộm điện thoại, xe máy; trong đó có đối tượng từng mang nhiều tiền án về tội trộm cắp và đánh bạc.

Ngày 3/9, Công an Hà Nội cho biết, công an các địa phương liên tiếp phát hiện, bắt giữ và khởi tố nhiều đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Đối tượng 7 tiền án trộm điện thoại tại chợ

Công an xã Phúc Thịnh cho biết đã bắt giữ N.T.Y (SN 1958, đăng ký thường trú tại Thụy Hương, Nội Bài, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại chợ Vân Trì.

Đáng chú ý, N.T.Y từng có 7 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và đánh bạc.

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Đối tượng N.T.Y tại cơ quan công an

Trước đó, sáng 2/9, Công an xã Phúc Thịnh tiếp nhận trình báo của người dân về việc bị kẻ gian lấy trộm một chiếc điện thoại OPPO tại chợ Vân Trì.

Khẩn trương xác minh, Công an xã Phúc Thịnh xác định N.T.Y là người liên quan và triệu tập đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Y. khai nhận hành vi trộm chiếc điện thoại.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an xã Phúc Thịnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự N.T.Y để điều tra về dấu hiệu của tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trộm xe máy, bị bắt sau vài giờ

Tại phường Sơn Tây, Công an phường cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can liên quan vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an phường Sơn Tây tiếp nhận trình báo của người dân về việc bị mất một xe máy Honda Wave Alpha màu xanh bạc, biển kiểm soát 29V1-871.91.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Sơn Tây triển khai các biện pháp xác minh, truy xét đối tượng và phương tiện. Trước đó, lực lượng Công an phát hiện một đối tượng điều khiển chiếc xe nghi vấn tại thôn Tây Sơn, xã Liên Minh, Hà Nội.

Công an phường Sơn Tây phối hợp Công an xã Liên Minh kiểm tra hành chính, đồng thời triệu tập Trần Đình Lâm (SN 1987) và Hoàng Văn Sỹ (SN 1989), cùng trú tại xã Liên Minh, đến trụ sở làm việc.

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Hai đối tượng trộm cắp tại công an phường

Tại cơ quan Công an, Lâm và Sỹ khai nhận đã cùng nhau thực hiện vụ trộm chiếc xe máy vào ngày 17/8/2026 tại phường Sơn Tây.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện, tạm giữ thêm 2 xe máy không gắn biển kiểm soát, nghi có nguồn gốc bất hợp pháp để tiếp tục xác minh.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã khởi tố vụ án, khởi tố Trần Đình Lâm và Hoàng Văn Sỹ về tội “trộm cắp tài sản” theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Danh Thiết/VOV.VN
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