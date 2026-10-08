Hai vụ trộm cắp tài sản liên tiếp, lộ kẻ 5 tiền án

Đối tượng có 5 tiền án bị bắt cùng 4 laptop

Ngày 5/10, Công an Hà Nội cho biết, Công an các địa phương liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản.

Trước đó, tại khu vực ngã ba đường Cầu Diễn - Văn Tiến Dũng, Công an phường Phú Diễn tiến hành kiểm tra hành chính Nguyễn Tiến Dũng (SN 1994, trú tại xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).

Thời điểm kiểm tra, Dũng đeo một ba lô màu đen, bên trong có 4 máy tính xách tay có dấu hiệu bất thường. Đưa về trụ sở công an để làm việc, Nguyễn Tiến Dũng khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản vào sáng các ngày 29/9 và 2/10/2026.

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng tại cơ quan Công an

Qua xác minh, Dũng là đối tượng đã có 5 tiền án, chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương ngày 2/4/2026.

Công an phường Phú Diễn đã thu giữ tang vật cùng các đồ vật, phương tiện liên quan, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Dũng về hành vi trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là sinh viên, người thuê trọ, nâng cao ý thức bảo vệ tài sản; kiểm tra, khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng, không để máy tính, điện thoại và tài sản có giá trị tại vị trí dễ quan sát, dễ tiếp cận.

Khi phát hiện người hoặc phương tiện có biểu hiện nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để phối hợp kiểm tra, xử lý.

Trộm 6 gậy golf, đem bán để đánh bạc

Cũng trong ngày, Công an phường Ô Chợ Dừa tiếp nhận tin báo của anh V.L. (SN 1979, trú tại phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) về việc bị mất 6 cây gậy golf tại Chung cư Tân Hoàng Minh, số 36 Hoàng Cầu.

Theo trình báo, tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 44 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Ô Chợ Dừa khẩn trương xác minh và xác định Lê Khắc Chí Dũng (SN 2004, trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) là người thực hiện hành vi trộm cắp.

Đối tượng Lê Khắc Chí Dũng

Được triệu tập lên làm việc, Lê Khắc Chí Dũng khai nhận toàn bộ hành vi. Đối tượng cho biết sau khi trộm 6 cây gậy golf đã bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược kết quả các trận thi đấu thể thao điện tử và bóng đá.

Theo cơ quan công an, tổng số tiền cá cược cả được và thua của Dũng là 136.643.960 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Khắc Chí Dũng về các hành vi Trộm cắp tài sản và Đánh bạc, quy định tại Điều 173 và Điều 321 Bộ luật Hình sự.