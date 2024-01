Bắt đối tượng lập nhóm "gái gọi, pháo hoa Tết" để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương vừa làm rõ đối tượng P.V.B (SN 2005, trú tại huyện Tiền Hải, Thái Bình) có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng cách đăng thông tin quảng cáo gái mại dâm và bán pháo Tết trên mạng xã hội Telegram.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng P.V.B.

Cụ thể, P.V.B đã tạo lập nhóm “Gái Gọi_PGA HÀ NỘI_ SÀI GÒN” và nhóm “Pháo hoa Tết 2024” trên mạng xã hội Telegram. Sau đó, đối tượng đăng ảnh về các cô gái (che mặt), các loại pháo (gồm các loại pháo bị cấm và pháo hoa của Bộ Quốc phòng), kèm theo tài khoản cá nhân để khách hàng nhắn tin khi có nhu cầu.



Nếu khách muốn làm quen với gái mại dâm, P.V.B yêu cầu chuyển tiền và cho tham gia nhóm VIP, cung cấp thông tin về gái bán dâm. Còn khách hàng muốn mua pháo, P.V.B yêu cầu đặt cọc 50% tổng giá trị đơn hàng. Tuy nhiên, sau khi khách hàng chuyển tiền để tham gia nhóm VIP hoặc mua pháo xong, P.V.B cắt mọi liên hệ, chiếm đoạt luôn số tiền. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 3/2023 đến khi bị phát hiện, P.V.B đã chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của nhiều người tại Hải Dương và các địa phương khác.



Tại cơ quan điều tra, bước đầu, P.V.B khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã tạo lập các nhóm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời gian đầu, đối tượng chủ yếu thực hiện việc lừa đảo trên nhóm “Gái Gọi_PGA HÀ NỘI_ SÀI GÒN”. Đến cuối tháng 12/2023, khi thấy nhu cầu đặt mua pháo tăng cao, P.V.B tập trung vào nhóm “Pháo hoa Tết 2024” để tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; chuyển vụ án và đối tượng cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương tiếp nhận, thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.



Công an tỉnh Hải Dương khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các giao dịch trên mạng xã hội; không đặt mua các mặt hàng trái quy định pháp; hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân, hình ảnh đời tư; cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân trong giao dịch dân sự, mua bán hàng online…