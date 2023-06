Bắt đối tượng tình nghi liên quan vụ nam thanh niên ở Hải Phòng tử vong bất thường

Trưa nay (18/6), tại khu vực ngã tư Hòa Bình (thuộc địa bàn xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), người dân đã phát hiện và bắt giữ Trần Hữu C. (59 tuổi, trú tại TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), nghi phạm liên quan vụ anh T.C.N. (sinh năm 1991, trú tại phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Hải Phòng) tử vong bất thường trong phòng ngủ, bên cạnh có dụng cụ giống như kích điện.

Đối tượng Trần Hữu C. được người dân phát hiện khi đang chờ xe trên QL10. (Ảnh người dân cung cấp)

Trần Hữu C. bị người dân phát hiện khi đang chờ xe trên Quốc lộ 10, do có nhiều dấu hiệu khả nghi và giống với đặc điểm nhận dạng trong thông báo truy tìm Công an quận Dương Kinh trước đó. Khi thấy bị phát hiện, đối tượng đã nhảy lên một chiếc xe khách vừa đi tới nhưng không thoát. Sau đó, người dân đã báo lên Công an xã Đại Thắng (huyện Tiên Lãng).

Nhận được tin báo, Công an xã Đại Thắng có mặt tại hiện trường, xác minh nhanh nhân thân và đưa đối tượng Trần Hữu C. về trụ sở bàn giao cho lực lượng Ban chuyên án.

Công an xã Đại Thắng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) có mặt tại hiện trường, xác minh nhanh nhân thân và đưa nghi phạm về trụ sở, bàn giao cho lực lượng ban chuyên án. (Ảnh người dân cung cấp)

Như tin đã đưa, ông Trần Hữu C. (chú ruột của anh T.C.N.) từ Bình Dương về thăm quê; đêm 16/6, ông C. và anh T.C.N. ngủ cùng nhau tại nhà anh N. Sáng 17/6, người thân phát hiện anh T.C.N. tử vong, bên cạnh có dụng cụ giống như kích điện; tuy nhiên, mọi người không thấy ông C. đâu, liên lạc điện thoại cũng không được.

Cơ quan công an đã xác định ông C. là nghi phạm liên quan vụ việc và phát đi thông báo truy tìm đối tượng. Thông tin ban đầu cho biết: Nghi phạm Trần Hữu C. và anh T.C.N. có mâu thuẫn liên quan đến đất đai./.