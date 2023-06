Công an truy tìm người đàn ông nghi liên quan vụ thanh niên tử vong bất thường

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 6h30 ngày 17/6, người thân trong gia đình phát hiện anh T.C.N. (SN 1991, trú tại tổ dân phố Phúc Hải 1, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) tử vong trên giường, bên cạnh có dụng cụ giống kích điện và nhiều dấu hiệu nghi vấn bị sát hại.

Hình ảnh trích xuất camera cho thấy, sau thời điểm nghi xảy ra vụ việc, ông Trần Hữu C. đã rời khỏi nhà nhà anh T.N.C.

Làm việc với cơ quan Công an, người nhà nạn nhân cho biết, đêm 16/6, anh T.C.N. ngủ cùng ông Trần Hữu C. (59 tuổi, hiện trú tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), là chú ruột của nạn nhân mới về thăm quê.

Tuy nhiên, ông Trần Hữu C. đã rời khỏi nhà anh N. trước khi nạn nhân được phát hiện tử vong. Mọi người liên lạc với ông C. nhưng không được.

Qua điều tra ban đầu, Công an quận Dương Kinh xác định ông Trần Hữu C. là đối tượng tình nghi trong vụ việc.

Trích xuất từ hệ thống camera an ninh cho thấy, sau thời điểm nghi xảy ra án mạng, đối tượng đã di chuyển qua một số tuyến đường trên địa bàn các quận huyện Dương Kinh, Kiến Thụy, An Lão và An Dương (TP. Hải Phòng).

Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Dương Kinh đề nghị người dân phát hiện đối tượng tình nghi có thể liên lạc với Cơ quan Công an qua đường dây nóng: 0822266888./.